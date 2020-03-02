2020-03-02T19:00:49+03:00
Общество

Поймать удачу: Представители «Столото» рассказали, от чего зависит частота выигрышей в лотерею

За 2019 год россияне получили по счастливым билетам почти 26 миллиардов рублей
Ксения БОГДАНОВА
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В 2019 году 790 россян выиграли в лотерею по миллиону рублей. Фото: Инстаграм.В 2019 году 790 россян выиграли в лотерею по миллиону рублей. Фото: Инстаграм.
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Представители компании «Столото» - официального распространителя государственных лотерей - раскрыли секрет удачи и рассказали, от чего зависит частота выигрышей в лотерею. По словам операционного директора «Столото» Варвары Басанович, то, как часто выпадают выигрышные номера, напрямую зависит от количества участников в лотереях.

- В портфеле «Столото» более 30 продуктов, флагманскими лотереями на сегодняшний день являются «Русское лото» с долей в портфеле 35,8%, «Гослото «4 из 20» (16,1%) и «Рапидо» (10,7%)», - отметила Варвара Басанович.

Распространители лотерей также рассказали, какие суммы выигрывали россияне в прошлом году, и какой джек-пот достался главным победителям. В 2019-м удача улыбалась россиянам чаще и щедрее: обладатели счастливых билетиков выиграли в лотереи почти 26,5 миллиардов рублей. Это на 27,4% больше, чем в 2018 году, когда призовые суммы составили 20,8 миллиардов. Выросла и выручка от продажи лотерейных билетов: в 2019 году она составила 57,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с в 2018 годом на 21%.

В прошлом году в нашей стране стало на 790 миллионеров больше: именно столько россиян выиграли в лотереи по одному миллиону рублей. Ну а главными победителями стали двое жителей России, получивших в 2019 году рекордные суммы. По 500 млн рублей достались Николаю Мирошниченко из Екатеринбурга и Любови Дороговой из Санкт-Петербурга.

В наши дни купить счастливый билет можно не только в магазине или в киоске, но и в интернете. Причем за последнее время выручка от продажи билетов онлайн почти сравнялась с традиционными способами реализации и составила 44,5%.

- За последнее время мы шагнули за пределы привычных каналов распространения лотерейных билетов — специализированных киосков и отделений Почты России, - комментирует директор по продажам «Столото» Роман Роменский. - Сейчас стать участником государственных лотерей можно в продуктовом магазине у дома, в салоне сотовой связи или на заправке. Но одновременно с увеличением точек продаж, мы фиксируем и рост спроса на лотереи в сети - участники все чаще покупают электронные билеты с помощью приложения или в единственном лотерейном интернет-супермаркете «Столото».

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