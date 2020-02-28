- Павел Владимирович! Мы с вами уже обсуждали поправку актера Владимира Машкова в Основной Закон - по поводу территориальной целостности страны. Если эта норма будет утверждена - теперь что же, потребуются какие-то дополнительные законы и статьи в Уголовный кодекс? Или нет?

- Да, Александр, конечно. «Действия, направленные на отчуждение территорий Российской Федерации, запрещены». Вот так это будет звучать в Конституции. И, соответственно, этот запрет будет развиваться в Уголовном кодексе и в Кодексе административных правонарушений,

Вот поэтому, если такой запрет будет нарушен, соответственно, санкции будут со стороны государства.

- А к кому эти санкции могут быть применены?

- Сразу хочу оговориться, что эта процедура (санкции и наказания. - А.Г.) не связана с установлением границы...

- То есть?

- Ну, вот, особенно в странах, которые относились к СССР, - там же границы еще не везде четко установлены, работа продолжается. Поэтому - вот на такие ситуации норма, которая предлагается, распространяться не будет.

Речь идет о таких крупных территориях, которые не связаны с госграницей.

- То есть, это может коснуться губернатора какого-то или даже президента?

Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: «За нарушение территориальной целостности России могут привлечь к уголовной ответственности» 00:00 00:00

- Это может касаться любого человека.

- А какие могут быть уголовные наказания? На сколько могут посадить, прямо говоря?

- Здесь надо будет смотреть. Во-первых, конструкция Уголовного кодекса связана, в том числе, с виной... Ну, например, если действия, грубо говоря, направлены на насильственное отторжение территории - это другая история.

А так, если просто призывы - здесь уже будет вариант другой.

Если что-то еще…

Но - пока конструкции Уголовного кодекса на сей счёт нет, есть в общем виде понимание, что это необходимо и что это нужно, конечно, разделять по квалифицирующим признакам.

- Еще и такой вопрос. На 22 апреля будет назначено голосование по поправкам в Конституцию. Геннадий Андреевич Зюганов вроде возражал. Ничего, с ним все уладили? Или коммунисты, наоборот, довольны?

- Я специально на эту тему с представителями Компартии не говорил, но, мне кажется, здесь нет каких-то противоречий. Я их не вижу. Все нормально. Мне думается, им, наоборот, хорошо.

- Ну, конечно, если день рождения Ленина будет объявлен выходным. Кстати, а сколько всего поправок в Конституцию уже предложили?

- Пока мы не закончили их прием. Вообще, получено уже более 900 предложений и поправок. У нас только официальных - 310.

- То есть, официальных - это столько принято в работу, да?

- Нет, нет... Мы еще не все рассмотрели. 1 марта приём заканчивается, и мы на той неделе все это продолжим рассматривать.

- Вы хоть успеваете пообедать-то? Я понимаю, поспать-то нет, а вот пообедать?

- Все хорошо. Не переживайте, мы живы. Все нормально.

- Тогда вам удачи, успехов!

- Спасибо!