Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: За нарушение территориальной целостности России могут привлечь к уголовной ответственности
- Павел Владимирович! Мы с вами уже обсуждали поправку актера Владимира Машкова в Основной Закон - по поводу территориальной целостности страны. Если эта норма будет утверждена - теперь что же, потребуются какие-то дополнительные законы и статьи в Уголовный кодекс? Или нет?
- Да, Александр, конечно. «Действия, направленные на отчуждение территорий Российской Федерации, запрещены». Вот так это будет звучать в Конституции. И, соответственно, этот запрет будет развиваться в Уголовном кодексе и в Кодексе административных правонарушений,
Вот поэтому, если такой запрет будет нарушен, соответственно, санкции будут со стороны государства.
- А к кому эти санкции могут быть применены?
- Сразу хочу оговориться, что эта процедура (санкции и наказания. - А.Г.) не связана с установлением границы...
- То есть?
- Ну, вот, особенно в странах, которые относились к СССР, - там же границы еще не везде четко установлены, работа продолжается. Поэтому - вот на такие ситуации норма, которая предлагается, распространяться не будет.
Речь идет о таких крупных территориях, которые не связаны с госграницей.
- То есть, это может коснуться губернатора какого-то или даже президента?
Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: «За нарушение территориальной целостности России могут привлечь к уголовной ответственности»
- Это может касаться любого человека.
- А какие могут быть уголовные наказания? На сколько могут посадить, прямо говоря?
- Здесь надо будет смотреть. Во-первых, конструкция Уголовного кодекса связана, в том числе, с виной... Ну, например, если действия, грубо говоря, направлены на насильственное отторжение территории - это другая история.
А так, если просто призывы - здесь уже будет вариант другой.
Если что-то еще…
Но - пока конструкции Уголовного кодекса на сей счёт нет, есть в общем виде понимание, что это необходимо и что это нужно, конечно, разделять по квалифицирующим признакам.
- Еще и такой вопрос. На 22 апреля будет назначено голосование по поправкам в Конституцию. Геннадий Андреевич Зюганов вроде возражал. Ничего, с ним все уладили? Или коммунисты, наоборот, довольны?
- Я специально на эту тему с представителями Компартии не говорил, но, мне кажется, здесь нет каких-то противоречий. Я их не вижу. Все нормально. Мне думается, им, наоборот, хорошо.
- Ну, конечно, если день рождения Ленина будет объявлен выходным. Кстати, а сколько всего поправок в Конституцию уже предложили?
- Пока мы не закончили их прием. Вообще, получено уже более 900 предложений и поправок. У нас только официальных - 310.
- То есть, официальных - это столько принято в работу, да?
- Нет, нет... Мы еще не все рассмотрели. 1 марта приём заканчивается, и мы на той неделе все это продолжим рассматривать.
- Вы хоть успеваете пообедать-то? Я понимаю, поспать-то нет, а вот пообедать?
- Все хорошо. Не переживайте, мы живы. Все нормально.
- Тогда вам удачи, успехов!
- Спасибо!
ИСТОЧНИК KP.RU