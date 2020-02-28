Записки киевлянки: У нас хотят сжечь все книги из СССР на русском!

Собрать все книги, да и сжечь!

Наша небольшая, местная районная библиотека, которая много лет не ремонтируется жива, хоть и дышит на ладан. Книги на русском языке там действительно в основном либо времен СССР, либо издания девяностых, но есть новые поступления на украинском языке.

На днях Директор института Украинской книги Татьяна Коваль все книги на русском языке времен СССР предложила изъять из библиотек. Интересно, они их жечь будут? Наша районная библиотека пополняется во многом самими читателями, их родственниками, которые приносили и приносят книги из личных библиотек.

Встретила знакомую, преподавателя лингвистики НАУ( Национальный Авиационный университет) и поинтересовалась у той- как у них функционирует вузовская библиотека.

— Да зачахла она у нас еще с волной первой с украинизации, причем практически нет уже даже учебников на русском языке. Студенты не пользуются фактически библиотекой и качают русские издания из интернета,- пояснила знакомая и продолжила русскоязычные преподаватели перевели все лекции на мову, написав тексты лекций русской транскрипцией на украинском. Уже с третьего курса талантливым программистам предлагают заканчивать образование в Германии , Чехии, Польше,- рассказывает женщина- лингвист.

Кстати, почти во всех районных библиотеках столицы сотрудников обязали организовать патриотический уголок. В этом уголке появились новые книги про российско-украинскую войну, российскую агрессию, а также свеженькие воспоминания героев АТО. Есть уже книги, которые даже называются "Илловайск", «Дебальцево». Лежит на видном месте также новая толстенная книга- эпопея Андрея Куркова на украинском языке 'Война " о событиях 2013 – 2017 годов.

На днях Директор института Украинской книги Татьяна Коваль все книги на русском языке времен СССР предложила изъять из библиотек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Интересно, как можно изъять у нас русскую классику и книги советских писателей? Это же бред сивой кобылы. У нас почти все книжки старые, причем их охотно берут и читают молодые люди. Вот посмотрите на полке: стоит «Анна Каренина». Эту книгу подарила нам одна женщина у которой родня живет в Москве, и та покупала книжку для дочери и везла в Киев как драгоценность.

У нас, чтоб взять, к примеру, рассказы Василия Шукшина, читатели по две недели ждут. Мы всем этим так дорожим, а если все книги советского периода убрать, то нас можно закрывать,- горько сокрушается заведующая

Да мы и рады, может быть, чтоб было больше книг на украинском языке, но зачем на русском -то запрещать? - резонно рассуждает заведующая библиотекой.

К слову, теперь от библиотек хотят, что те кружки разные вели, организовали компьютерные курсы и даже уроки иностранных языков проводили и все больше склоняют к тому, чтоб те зарабатывали деньги сами.

— У нас за эти шесть лет каких только новых указаний не было! Мы и про Майдан при министре Нищуке должны были рассказывать школьникам и героев АТО приглашали, - по секрету призналась пожилая женщина и посоветовала взять почитать Теодора Драйзера почему- то, а не книжку про Илловайск.

К слову, теперь в школах будут проводить уроки пророссийской гибридной агрессии, а детям-объяснять – «чей Крым».

Так выглядело заседание в Верховной Раде 6 февраля.Фото: REUTERS

Что положено Юпитеру, не положено Быку

В Киеве неожиданно решили пересмотреть закон о языке, а депутаты от партии « Слуга народа» и «Оппозиционный блок» Максим Бужанский и Олег Волошин зарегистрировали законопроект о возвращении русского языка в школы. Майдан давно прикусил языки многим гражданам Украины, особенно-русскоязычным.

Бронировала на днях по телефону билет на фортепианный концерт в филармонию. Мы стали обсуждать репертуар предстоящего концерта, после чего билетер перешла с украинского на хороший русский язык.

И мы разговорились с ней как подруги, как родственницы или сестры:

— Приходите, приходите к нам чаще, слушайте классическую музыку. Она очищает душу от тоски, говорили мне в трубку. И разве мы не один, но теперь уже точно разделенный народ?

Мое поколение, которое знало Киев совсем другим городом, конечно, сейчас напряжено. Мы наивно мечтали о благополучной, размеренной жизни семьи, которая всегда защитит, и никто не будет оспаривать ценностей наших родителей, дедов, прадедов. И что женщинам надо уметь готовить, пришить пуговицу, застрочить пододеяльник, одеться из ничего во что-то, и не очень интересоваться политикой, а мужчинам нужно честно работать и обеспечивать семью. Только вот украинские семьи оказались по разные стороны баррикад на протяжении последних шести, а может и более лет. Девяностые годы многое кардинально изменили, но тогда никто даже подумать не мог, что памятник можно взять и снести, предварительно на тот помочившись или изгадив краской.

В Киеве неожиданно решили пересмотреть закон о языкеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Неделю назад здесь зарегистрировали петицию относительно сноса памятника Ватутину и за десять дней петиция набрала 3 тысячи голосов.

Нужно всего десять тысяч голосов и памятник могут убрать, хотя сделать это очень сложно, хотя бы потому что под памятником находится могила легендарного генерала, погибшего от рук бандеровцев.

Нам, рожденным в СССР, не удалось в девяностых спасти свое общее Отечество, общую Родину. Мы, сами помогли все развалить, мечтая жить по отдельности.

Поэтому 23 февраля, праздник, который вызывает тревогу и ностальгические чувства отметили тут очень тихо, а в Киеве не было никаких акций, потому как закону о декоммунизации украинцы подчинились давно, и только бесстрашная певица Марув всех поздравила, а депутат Илья Кива почему- то переобулся в прыжке и вовсе послал нецензурной лексикой авторов спорного закона. Но что положено Юпитеру, не положено быку, как известно.

В нашем парадном живет женщина Елена Васильева, которой 90 лет. Сухонькая такая старушка каждый день выходит с тележкой Она сама покупает продукты, сама обеспечивает себя и еще внука, с которым живет. Бабушка родом из Ленинграда и приехала в Киев по распределению на завод где работала инженером всю жизнь, пока тот не закрыли.

Женщина помнит блокаду, которую пережила еще девочкой. Сейчас она уже почти не разговаривает, но упорно катит свою сумку на колесиках. Понимаю только, что жизнь ее никак не сломала. Недавно Елена Васильевна пожаловалась, что слепнет и двигается почти наугад.

Украина, пока тоже словно движется наугад.Официальный Киев не поздравил киевлян, переживших блокаду Ленинграда. Но блокадников не забыли и поздравили в Российском культурном центре. При этом в украинской столице 26 февраля объявили днем сопротивления оккупации Крыма.

И Санжары покажутся цветочками

В последние дни зимы в Киеве очень встревожены новостями об эпидемии коронавируса.

— Санжары - это все проплаченная масонами спецоперация. Просто идет захват украинской земли. Все делается, чтоб нас, украинцев «знищиты». Очень большие деньги на это брошены и силы. Вот тут, когда начнется продажа земли, то самолет из Уханя , покажется цветочками. Масоны никогда не уходили, не добившись своего, — рассуждал пожилой киевлянин в очереди.

— Пугаете? - уточнила у собеседника.

— А чего пугать? Да и вообще не очень понятно, что лучше: заболеть от коронавируса или получить булыжником в голову, - ерничал мужчина. И каждый из нас пошел по своим домам. Сегодня многие киевляне стараются лишний раз из дому не выходить. А поводов объединиться по-прежнему немного.

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