Кто и зачем придумал ВИЧ в деле об убийстве любовницы главы Раменского района Подмосковья

История жестокого убийства 39-летней Евгении Исаенковой, председателя общественной палаты Раменского района Московской области, прошлой весной гремела на всю страну. Умницу, красавицу, активистку всего, чего только можно, нашли задушенной в собственной машине, спустя трое суток после ее исчезновения. Но эту явно криминальную историю (тело обнаружили в машине запертой снаружи в неестественной позе - Ред.) с самого начала кто-то пытался замять.

Первое вскрытие было словно по чьему-то заказу: патологоанатомы даже следов насилия на теле не обнаружили. Но списать на естественную смерть убийство все-таки не дали. Вмешался Следственный комитет. Дело пусть и с пробуксовкой, но все-таки возбудили. И только потом стало понятно, кто же пытается замять историю.

Евгению Исаенкову нашли задушенной в собственной машине, спустя трое суток после ее исчезновения.Фото: Предоставлено очевидцами

Обвинение было предъявлено любовнику Исанековой, первому человеку в районе, собственно, самому главе - Андрею Кулакову. Он, кстати женатый человек. В мае исполнится год как экс-чиновник попал в СИЗО. Свою вину он не признает и это несмотря на то, что в деле железобетонная улика: под ногтями Исаенковой нашли ДНК Кулакова. Он был последним до кого дотрагивалась убитая женщина.

Об этой улике защита Кулакова говорить не любит. Зато на днях адвокат заявил, мол экспертизу, выявившую у Исаенковой ВИЧ-инфекцию признали недействительной. Напомним, вирус иммунодефицита действительно обнаружили в крови убитой.

Информация о болезни просочилась в СМИ в первые же дни после ареста Кулакова. И до сих пор остается только гадать, кому это было выгодно. Дело в том, что сам факт наличия экспертизы абсурден. Тело Исаенковой нашли спустя трое суток после убийства, А ВИЧ выявить в крови можно только в течение двух часов после гибели.

- Вирус иммунодефицита человека можно обнаружить в крови только в течение первых двух часов после смерти. Проведенный в этот период анализ покажет даже не сам вирус, а антитела, которые вырабатываются организмом человека для борьбы с ним, - прокомментировал "КП" судебно-медицинский эксперт Александр Лобанов. - Столь короткий срок диагностики объясняется тем, что вирус и антитела живут только при стандартной температуре тела живого человека. Как только тело остывает, они погибают. Вирус иммунодефицита относится к одному из самых неустойчивых. К примеру, гепатит в крови умершего человека можно выявить и через неделю после смерти. Этот вирус настолько устойчив, что сохраняется даже при кипячении.

Обвинение было предъявлено любовнику Исанековой, первому человеку в районе, собственно, самому главе - Андрею Кулакову.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

То есть понять, была ли Исаенкова носителем ВИЧ, просто невозможно. По одной из озвученных публично версий, именно болезнь могла стать мотивом для убийства. Но и других мотивов хватает. Отношения любовников были далеко не идеальными. Ранее "Комсомолка" публиковала их переписку.

На самом деле, по мнению экспертов, наличие и или отсутствие ВИЧ в крови убитой на ход расследования этого громкого уголовного дела никак не повлияет.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

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