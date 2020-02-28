Почему дело простой женщины расследуют дольше, чем убийство Кеннеди?

Уважаемый Владимир Александрович!

Когда у человека не остаётся надежды на справедливость от всех трёх ветвей власти, включая судебную, — он обращается к четвёртой власти. В СМИ.

С марта 2017 года против меня длится уголовное дело №100207. Ведёт его Следственная часть Следственного управления УМВД России по г. Чебоксары.

«Комиссия Уоррена» расследовала убийство президента Джона Кеннеди в течение 10 месяцев. «Комиссия Мюллера» расследовала мифическое «вмешательство России в американские выборы» в течение 22 месяцев.

3 февраля 2020 года «моё» уголовное дело было в очередной раз продлено — ещё на три месяца, до мая. Тем самым общая продолжительность ведения этого дела составит 37 месяцев. Дольше, чем «Комиссия Уоррена» и «Комиссия Мюллера» вместе взятые.

Напомню суть дела: меня (Татьяну Качкову) и мою бывшую коллегу по работе Марину Вижицкую обвиняют в хищениях, якобы совершённых в ООО НПП «ЭКРА» в 2013 году. Мы действительно там работали, а мой отец являлся соучредителем этого предприятия.

И указанное хищение (в размере около 206 млн. руб.) в 2009-2013 гг. действительно было совершено. Но совершенно другим (!) сотрудником НПП «Экра».

Это не мои домыслы — всё установила следственная спецгруппа из шести сотрудников УФСБ по ЧР, занимавшаяся расследованием почти год, вплоть до 2014. В отношении меня было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Также было установлено, что хищения совершались одним человеком — женщиной-бухгалтером «Экры», которая уже получила своё. Более того, выводы следствия подтверждены приговором Ленинского районного суда г.Чебоксары от 13.10.2014, а также тремя вышестоящими инстанциями вплоть до Верховного суда РФ!

Несмотря на это, через четыре (!) года после окончания расследования и вступления в силу Приговора виновному в хищениях лицу, против меня началось новое уголовное преследование — то самое дело №100207, которое вели и до сих пор ведут сотрудники МВД ЧР.

По моему мнению, истинной причиной этого преследования послужил корпоративный конфликт между другими собственниками предприятия и моим отцом.

Поскольку статья 90 УПК РФ предписывает органам следствия соглашаться с фактами, ранее установленными приговорам суда, — заказчики дела вынуждены были сфабриковать «новые обстоятельства» и «новые доказательства», якобы указывающие на причастность меня (Татьяны Качковой) и Марины Вижицкой к тем самым хищениям 2009-13 годов.

Для этого по сходным основаниям были поочерёдно возбуждены уголовные дела:

23.03.2017 следователем СЧ СУ МВД по ЧР младшим лейтенантом юстиции Степановой О.Н. возбуждено уголовное дело №117019700019100207 по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ — сначала «в отношении неустановленного лица».

18.08.2017 Степанова возбуждает уголовное дело №117019700019100746 по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ — но уже «в отношении бухгалтера-похитительницы и неустановленного лица».

18.06.2018 в качестве подозреваемой по этому делу привлечена Марина Вижицкая. По нашей версии, это произошло потому, что ранее она отказалась дать «нужные» показания против меня, за что и поплатилась.

18.08.2018 следователь Степанова возбудила уголовное дело №11801970001000058 по ч.4 п.«б» ст.174.1 УК РФ в отношении бухгалтера-похитительницы и неустановленного лица.

24.08.2018 руководителем следственного органа уголовные дела №117019700019100746 и №11801970001000058 соединены в одно производство с уголовным делом №117019700019100207.

Напомним — дела возбуждены всё по тем же событиям, которые четырьмя годами ранее изучала спецгруппа из шести офицеров ФСБ. И чьи выводы подтвердили суды всех инстанций. При этом в МВД по ЧР решили, что результаты расследования «некомпетентного» ФСБ способна «опровергнуть» даже начинающий следователь (для Степановой О. Н. это было первое дело в её должности).

Но начатое на ровном месте дело стопорилось, необходим был толчок.

11.09.2018 года Владимир Фурашов (соучредитель ООО «Экра») опускает в почтовый ящик для обращений прокуратуры Ленинского района города Чебоксар заявление на имя прокурора района. Он требует «возобновить производство» уголовного дела, ранее уже расследованного УФСБ по ЧР, — по «новым доказательствам», якобы «указывающим на причастность к хищениям Татьяны Качковой и Марины Вижицкой».

«Новые доказательства» были собраны в рамках всех этих «формально законных» уголовных дел, о которых я писала ранее. Кстати, ни одно из них так и не было направлено в суд. Но прокурор в тот же день (!) возбуждает производство по «новым и вновь открывшимся обстоятельствам» по уголовному делу №110427 — тому самому, которое длительное время расследовали сотрудники ФСБ. В МВД данное расследование поручается… всё тому же следователю Степановой.

Следователь Степанова собирает «новые доказательства» и передает в Прокуратуру.

Прокуратура ЧР выходит в Президиум Верховного Суда Чувашской Республики с «Заключением об отмене Приговора Ленинского районного суда г.Чебоксары от 13.10.2014». Новые материалы изучает и рассматривает Президиумом ВС ЧР в составе семи (!) судей. Момент истины.

И… 23.11.2018 Президиум Верховного суда Чувашской Республики, изучив все «доводы», вынес постановление: отклонить заключение Прокуратуры ЧР! Другими словами, признать меня и Вижицкую невиновными.

Казалось бы — всё.

Но не прошло и трех недель...

19.12.2018 врио следователя СЧ СУ УМВД России по г.Чебоксары лейтенант юстиции Степанова О.Н. возбуждает уголовное дело №1180197001000073, уже по ч.2 ст.201 УК РФ в отношении Качковой и Вижицкой, ДЕЙСТВУЮЩИХ КАК ГРУППА ЛИЦ. (Обращаю на это ваше внимание).

24.12.2018 Степанова возбуждает уголовное дело №1180197001000074 по п.п. «а, б» ч.2 ст.165 УК РФ в отношении Качковой Т.Ю., Вижицкой М.Ю. — по СГОВОРУ с тем самым бухгалтером-похитительницей.

В голове не укладывается, но оба дела возбуждены все по тем же фактам хищения денег у ООО «Экра» в 2009-13 годах, и это при том, что уже всеми судами подтверждено и установлено: та женщина-бухгалтер действовала одна, БЕЗ СГОВОРА с кем бы то ни было!

Но 27.12.2018 руководителем следственного органа уголовные дела №1180197001000073 и №1180197001000074 соединены в одно производство с уголовным делом №117019700019100207. Т.е. со всеми ранее возбужденными уголовными делами, где скептическую оценку собранным «доказательствам» уже дал Президиум ВС ЧР!

Далее начался полный абсурд:

14.01.2019 врио следователя Степанова О.Н. вынесла постановление о переквалификации ст.30 ч.3 -ст.159 ч.4 УК РФ (от 18.08.2017г.) на ст.165 УК РФ.

15.01.2019 Степанова вынесла постановление о переквалификации ст.30 ч.3 -ст.159 ч.4 УК РФ (от 23.03.2017г.) на ст.165 УК РФ.

15.01.2019 Степанова предъявила обвинение бухгалтеру в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.3 -159 ч.4 (одна), ст.174.1 (по сговору с мужем) и ст.165 ч.2 (в составе ОПГ вместе с Качковой Т.Ю. и Вижицкой М.Ю.) УК РФ.

Мужу бухгалтера обвинение по ст.174.1 УК РФ не предъявлялось.

19.01.2019 Степанова предъявила обвинение Вижицкой М.Ю. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.165 и ч.2 ст.201 УК РФ (в составе ОПГ с Качковой Т.Ю.).

21.01.2019 Степанова предъявила обвинение Качковой Т.Ю. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.165 и ч.2 ст.201 УК РФ (в составе ОПГ с Вижицкой М.Ю.).

Другими словами, сотрудники МВД сначала упорно пытались «собирать доказательства» соучастия меня (Татьяны Качковой) и Марины Вижицкой в совершении ХИЩЕНИЯ, а потом, на основании тех же «доказательств» — вменили составы БЕЗ ЦЕЛЕЙ ХИЩЕНИЯ!

Пусть лучше поздно, чем никогда, но таким беспределом была возмущена даже Прокуратура ЧР.

Как выяснили журналисты, родственники сразу двух сотрудников прокуратуры находились в зависимых отношениях с «потерпевшими» по делу ООО НПП «Экра». Именно эти сотрудники прокуратуры долгое время надзирали за производством следствия по делу №117019700019100207.

Речь о Рамиле Рафикове (до сих пор занимает должность Прокурора Ленинского района города Чебоксар), а также Игоре Сахарове (бывшем заместителе Прокурора Чувашской Республики; сейчас его перевели в соседнюю Ульяновскую область).

Дочь Сахарова — Людмила долгое время работала в ЧОО «Экра» юристом, а жена Рафикова — Лариса трудилась в ООО «ЭлекКом Логистик» (принадлежит зятю одного из собственников ООО НПП «Экра»). Об этом сообщили сами женщины в беседе с журналистами).

Однако после СОТЕН жалоб, множества личных приемов и депутатских запросов Прокуратура ЧР наконец запросила на изучение все материалы дела и частично поменяла свою позицию.

07.06.2019 первый заместитель Прокурора Республики Евграфов А. П. внес в адрес начальника СУ УМВД России по г.Чебоксары Игнатьева В. Н. требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства.

В МВД по ЧР вынуждены были реагировать, но вместо того, чтобы отказаться от уголовного преследования, нам лишь перепредъявили обвинения, при этом убрали формулировку «в составе ОПГ», у Вижицкой М.Ю. исключили ст. 201 УК РФ, а также продлили следствие ещё на полгода.

Однако сотрудники МВД не захотели останавливаться:

26.09.2019 руководителем СГ — следователем СЧ СУ УМВД России по г.Чебоксары майором юстиции Баясхалановым А.Ж. предъявлено обвинение Качковой Т.Ю. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.165 и ч.1 ст.201 УК РФ.

29.09.2019 Баясхаланов предъявил обвинение Вижицкой М.Ю. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.165 УК РФ.

23.10.2019 окончено предварительное следствие по уголовному делу №100207.

Срок следствия в очередной раз продлен — до 23.12.2019.

В ту же дату обвинительное заключение передано в Прокуратуру г. Чебоксары на утверждение.

Как и следовало ожидать, Прокуратура не пропустила это в высшей степени абсурдное обвинение (и ещё одно аналогичное). Вероятно, потому, что из него проистекает буквально следующее:

— Качкова, ещё не работая на предприятии, трижды (в мае 2009, декабре 2009, январе 2010) вступила в сговор с ещё не работавшей на предприятии Вижицкой.

— Качкова дважды, в декабре 2009, январе 2010, «приискала Вижицкую для совершения преступлений», но сделала это позже, чем вступила с ней в сговор.

— При этом Качкова одновременно узнала о совершении хищений и предложила схему хищений, о которых узнала.

— Качкова также вступила в сговор с женщиной-бухгалтером для совершения хищений, чтобы… причинять вред без цели хищения. То есть бухгалтер похищает, а Качкова якобы совершает это же преступление, но без цели похитить.

И это при том, что я (Татьяна Качкова) являлась дочерью одного из собственников ООО НПП «Экра»! У кого мне было что-то похищать, у своей семьи?

Более того, следствие затрудняется назвать сумму якобы причинённого ущерба, каждый раз указывая разные цифры (видимо, так и не определившись окончательно), а также путается в количестве сотрудников, при начислении завышенной зарплаты которым тогда, уже почти 10 лет назад, был «причинён ущерб предприятию».

При этом следствие уверено, будто я, Татьяна Качкова, откуда-то могла знать, что 26 (или, по другой версии того же следствия) 28 сотрудников предприятия не вернут незаконно полученные ими деньги; при этом мне также вменяется, что факт незаконного получения сотрудниками этих денег я же от них и скрыла. Да, вот такой абсурд! Стоит отметить, что среди кристально честных людей, не вернувших предприятию незаконно полученные деньги, находятся все учредители и их дети.

Также из текста обвинения прямо следует, что Качкова и Вижицкая, «изучая и анализируя сведения о заработной плате сотрудников, полученные из бухгалтерской программы «1С: Камин», каждый отчетный период корректировали фактические данные на сумму завышения заработной платы, тем самым скрывая факт хищения денежных средств».

В то же время в материалах уголовного дела (т.6, л.3) указано:

Есть документальное доказательство того, что доступ к программе «1С: Камин» у Качковой и Вижицкой появился только 16.05.2013 года.

То есть уже ПОСЛЕ вменяемого нам преступления, что также подтверждается и свидетельскими показаниями…

09.01.2020 Прокурор г. Чебоксары своим Постановлением на 10 (!) листах вернул уголовное дело в МВД ЧР.

По сути он указал, что в наших действиях отсутствует состав преступления, следствием игнорированы выводы сотрудников УФСБ по ЧР и всех судебных инстанций (ст. 90 УПК РФ), а «доказательства» не выдерживают критики. Более того, уголовные дела возбуждены с неустранимыми нарушениями.

Предполагаю, от внимания прокуратуры не ускользнуло и то, что за почти 3 года следствия неоднократно менялся состав следственной группы:

1. В 2018 году для расследования уголовного дела №100207 была создана ПЕРВАЯ следственная группа во главе с младшим лейтенантом Степановой О.Н. В состав группы входили майор Шереметьева Д. Ю. (которая 06.03.2018г. вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Качковой Т.Ю. и Вижицкой М.Ю. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) и подполковник Майоров А.З.

2. В июне 2019 года была создана ВТОРАЯ следственная группа во главе с начальником СУ УМВД России по г.Чебоксары полковником Игнатьевым В.Н. В состав группы были включены заместитель начальника СЧ СУ УМВД России по г.Чебоксары Евдокимова О.Ю. и врио следователя Степанова О.Н.

05.07.2019 Степанова была отведена от расследования уголовного дела №100207, но осталась в составе следственной группы. С июля 2019 года по 23.09.2019 расследованием уголовного дела занимался сам полковник Игнатьев В.Н., но обвинение, в соответствии с вынесенным требованием Прокуратуры Чувашской Республики об устранении нарушений, допущенных при предъявлении обвинений, он не перепредъявил. У нас сложилось впечатление, что он, изучив все материалы уголовного дела, не обнаружил в действиях «обвиняемых» состава какого-либо преступления, почему и отказался предъявлять обвинение.

3. 23.09.2019 без очевидных на то причин (видимо, после отказа Игнатьева В.Н. и увольнения из СЧ СУ УМВД России по г.Чебоксары Евдокимовой О.Ю.) постановлением начальника СУ МВД по ЧР Арапова А.Н. была создана уже ТРЕТЬЯ следственная группа. Её руководителем в этот раз был назначен следователь СЧ СУ УМВД России по г.Чебоксары Баясхаланов А.Ж., который вскоре должен был уйти на пенсию. В состав следственной группы также были включены полковник Игнатьев В.Н. и капитан Равайкина Е.А.

23.09.2019 Баясхаланов принял уголовное дело к своему производству, ознакомился с ним (40 томов и 12 коробок вещественных доказательств) и 26.09.2019 вынес постановление о привлечении меня, Татьяны Качковой, в качестве обвиняемой, и всё в течение 3 дней!

4. 22.10.2019 снова без видимых причин (предположительно, из-за отказа подписывать обвинительное заключение Баясхалановым А.Ж.) была создана ЧЕТВЕРТАЯ следственная группа, руководителем которой была назначена капитан Равайкина Е.А.

23.10.2019, на следующий день, уже майор (!) Равайкина Е.А. приняла уголовное дело к производству, ознакомилась с ним (40 томов и 12 коробок вещественных доказательств) и вынесла Постановление о привлечении бухгалтера в качестве обвиняемой, а также объявила об окончании предварительного следствия по уголовному делу. Да, за 1 день!

Сейчас, в связи с Постановлением Прокурора г. Чебоксары о возврате уголовного дела следователям МВД, — начальник СУ УМВД России по г.Чебоксары полковник Игнатьев написал заявление о переводе на другое место работы, а майор Равайкина взяла отпуск, а затем больничный лист. Возможно, для того, чтобы избежать ответственности за свои «художества».

Однако 19.01.2020 врио начальника СУ УМВД России по г.Чебоксары подполковником юстиции Осокиным А.Г. создана ПЯТАЯ следственная группа из 5 следователей СЧ СУ УМВД России по г.Чебоксары, руководителем следственной группы назначена врио зам.начальника СУ УМВД России по г.Чебоксары, майор юстиции Глухова О.В.

При этом с того момента следственные действия не проводятся.

На сегодняшний день, несмотря на то, что в деле №117019700019100207 фигурируют материалы расследования УФСБ по ЧР за 2013-14 год; Приговор суда в отношении виновного в хищениях лица; Постановления судов всех инстанций, подтверждающих этот приговор; Постановление Президиума ВС ЧР и Постановлений Прокуратуры, которыми подтверждается полная невиновность Татьяны Качковой и Марины Вижицкой, — следователями СЧ СУ УМВД по ЧР готовится очередное предъявление обвинения.

Данное обвинение будет совпадать со странной запиской, поступившей Марине Вижицкой через её отца, который получил эту письменную угрозу в служебном помещении НПП «Экра» от бывшего сотрудника МВД по ЧР, а ныне — одного из руководителей ЧОО «Экра».

Более того, нет никаких гарантий, что сроки следствия не будут продлеваться до бесконечности. Считаем, что основной причиной является затяжной арбитражный процесс между собственниками ООО НПП «Экра» и мною, Татьяной Качковой: как я уже писала, в этом процессе я представляю интересы моего отца, бывшего учредителя того же предприятия.

Формат открытого письма не позволяет прикрепить все имеющиеся материалы (документы, аудиозаписи разговоров с бывшими и действующими следователями и т.д.), подтверждающие многочисленные нарушения в ходе производства по делу. Но мы готовы предоставить вышеуказанные материалы компетентным сотрудникам МВД РФ.

Часть этих материалов уже была передана через общественную приемную МВД РФ на Ваше имя, а также на имя зам. Министра внутренних дел РФ, начальника Следственного департамента МВД РФ А.В. Романова; зам. начальника Следственного департамента МВД РФ О.А. Даньшина; зам. начальника Следственного департамента МВД РФ Д.Н. Какошина.

Уважаемый Владимир Александрович!

В марте 2020 года в СЧ СУ УМВД по ЧР планируется выездная проверка силами сотрудников Следственного департамента МВД РФ, а руководителем проверки будет осуществляться личный прием.

В связи с этим просим Вас:

Взять ход расследования и сроки следствия УД №117019700019100207 под личный контроль.

Поручить сотрудникам СД МВД РФ, которые будут осуществлять вышеуказанную проверку, тщательно изучить материалы УД №117019700019100207, для чего поручить руководителю проверки принять на личном приеме Качкову Т.Ю. и Вижицкую Т.Ю.

Поручить вверенным Вам сотрудникам провести служебную проверку силами СД МВД РФ по фактам многочисленных нарушений при производстве УД №117019700019100207.

Поручить провести проверку сотрудникам Главного управления собственной безопасности по изложенным мною фактам.

С уважением, Татьяна Качкова.