2020-02-28T16:13:05+03:00
Звезды

"Голая танцевала на столе": актриса Татьяна Васильева изменяла звезде "Сватов" с Михаилом Державиным

28 февраля актрисе исполнилось 73 года
Ольга ЛИБГАРДТ
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28 февраля актрисе исполнилось 73 года28 февраля актрисе исполнилось 73 годаФото: Иван ВИСЛОВ
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Актриса Татьяна Васильевна официально была замужем два раза. Ее первым супругом стал Анатолий Васильев, полюбившийся миллионам россиян по роли Юрия Анатольевича - стеснительного профессора философии из сериала "Сваты". Второй муж - Георгий Мартиросян. Но помимо законных избранников у Васильевой были увлечения на стороне.

Татьяна Васильева никогда не скрывала, что изменяла мужьям. Артистка будучи замужем за Анатолием Васильевым стала любовницей Валентина Плучека, который был режиссером в Московском театре сатиры.

Однако особое место в ее жизни занимал бурный роман с Михаилом Державиным. Их отношения начались во время подготовки к спектаклю "Обыкновенное чудо".

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Фотография с высоты птичьего полета
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"Об этом все знали в театре. Ну а как не влюбиться в такого красивого партнера, который так рьяно ухаживал? У него были глаза цвета незабудок. Он, конечно, необыкновенной красоты мужчина. С юмором", - рассказала 73-летняя актриса в эфире программы "Судьба человека".

В те годы Михаил был женат на внучке Буденного Нине. "Когда его супруга уезжала отдыхать, я переселялась к Мише с вещами. Мы слушали джаз, он меня водил по гостям в такие дома, в которых я бы сама по себе не оказалась. Меня все воспринимали как «походную жену», на что я не обижалась. Зато меня его мама и сестры любили", - заявила Васильева.

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Набираюсь сил перед репетициями
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По ее словам, она помогала Державину переживать все тяжелые моменты в жизни. "Я знала, что он любит именно меня", - сказала актриса.

Им было хорошо вдвоем. А главное - весело. "После спектакля он подходил и говорил: «Ну что, поедем ко мне?». Я, не задумываясь, соглашалась. Мы веселились до безумия. Бывало, я даже голая танцевала на столе. Тогда вообще такая хорошая компания подобралась: Саша Ширвиндт, Андрей Миронов, мой Миша. Андрей, как сейчас помню, голый нес шампанское, прикрываясь подносом. Но это не была какая-то порнография", - заявила звезда фильмов "Самая обаятельная и привлекательная" и" Моя морячка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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