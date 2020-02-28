Круг обвиняемых в гибели 14 детей в Сямозеро может расшириться

Ранее собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России доказательства по делу гибели 14 детей в ООО "Парк- Отель "Сямозеро" признавались судом Республики Карелия достаточными для вынесения приговоров. К ответственности по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", оставление в опасности", "халатность" было привлечено 6 человек. С момента гибели детей прошло уже 4 года, но далеко не все виновные в гибели детей понесли заслуженное наказание.

Так, только в прошлом году приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия директору детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елене Решетовой и начальнику лагеря Вадиму Виноградову было назначено по 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

После этого приговора решимость карельского суда куда-то подевалась. Инструктор Валерий Круподерщиков был признан невиновным по этой же статье, но приговорен к 8 месяцам лишения свободы за оставление детей в опасности, а затем был освобожден от наказания за истечением срока давности. Другие фигуранты дела — глава Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, врио руководителя этого ведомства Людмила Котович и инструктор лагеря Павел Ильин были оправданы судом.

И вот уже Третий кассационный суд рассматривает апелляционные представления прокурора на оправдательный приговор фигурантам дела о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину, а Верховный суд Карелии вынужден оправдательный приговор Котовичу и Коваланко направить на новое рассмотрение с резолюцией: "следствием предъявлено обоснованное обвинение, собранные доказательства достаточны для вынесения обвинительного приговора".

Выходит какой-то парадокс: городской суд Петрозаводска не оспаривает обоснованные доказательства следствия, но почему-то оправдывает виновных в смерти детей. Как будто не было допрошено 1500 человек, не было 90 судебных экспертиз, и больше нет 57 потерпевших по этому уголовному делу.

СПРАВКА «КП»

17 июня 2016 года детский отряд "Поморы" парк-отеля "Сямозеро" отправился в водный поход по Сямозеру. Группа из 47 ребят переночевала на берегу и планировала добраться до острова Фокенсуари на двух неисправных каноэ без спасательных жилетов по размеру. Днем 18 июня поднялся шторм. Одна из лодок перевернулась. Двенадцатилетний Всеволод Заслонов дозвонился фельдшеру "скорой" Ирине Щербаковой, но женщина сигнал тревоги проигнорировала (в апреле 2017-го ее осудили на три года тюрьмы с отсрочкой в три года, пока ее дочери не исполнился четырнадцать лет). Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии. Четырнадцать детей, в том числе Всеволод, погибли.

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Это случилось ровно год назад. 18 июня 2016 года на берегу Сямозера, что в Карелии, была хорошая погода. 47 детей из лагеря «Парк-Отель Сямозеро» собирались отправиться в заключительный сплав – что-то вроде аттестации по итогам смены. (подробности)

«Меня не мучает совесть»: Обвиняемые в гибели детей в Сямозере выступили в последним словом

По делу о гибели детей на Сямозере 18 июня 2016 года готовы вынести приговор. Сегодня, 21 января, в Петрозаводском городском суде с последним словом выступили последние обвиняемые. На скамье подсудимых шестеро человек: начальник детского лагеря Вадим Виноградов, директор лагеря Елена Решетова, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также глава Управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его зам Людмила Котович. (подробности)