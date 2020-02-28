Национальное достояние России: 95 лет и новый старт Московского конного завода №1

Разведение лошадей, селекция породы, достижение рекордных результатов, которые становятся национальной гордостью – таких предприятий в России осталось совсем немного, можно все пересчитать по пальцам. Все эти слова о Московском конном заводе №1, который в прошлом году отпраздновал 95-летний юбилей. О почти вековой истории уникального предприятия, рекордах и подвигах, планах развития и профессии коннозаводчика беседуем с Юрием Прохоровым, генеральным директором ОАО «Московский конный завод №1».

Об орловских рысаках – национальном достоянии России

Орловские рысаки – это одна из старейших и популярных в России заводских пород лошадей. История ее создания насчитывает более 240 лет. Она была выведена под руководством графа Алексея Орлова-Чесменского. Одна из первых и, пожалуй, до сих пор единственная порода, которая сочетает в себе как гармонию форм, так и способность к резвой рыси и преодолению больших расстояний. Это выносливые, сильные и невероятно красивые лошади, известные не только в нашей стране, но и за рубежом.

Порода разводилась и до революции, и после нее, однако именно во время Гражданской войны могла погибнуть вовсе – поголовье орловских рысаков катастрофически уменьшилось. И если бы не принятые экстренные меры по ее спасению, то отечественное коневодство могло потерять все, что было создано за последние 100 лет.

Об истории создания одного из ведущих конных заводов

Для спасения нашего национального достояния было создано Главное управление коневодства и коннозаводства при Минсельхозе СССР. В это же время в Московской области были организованы Первый Московский Государственный Опытный конный завод (МКЗ №1) и Научно-исследовательский институт коневодства. С этого момента в СССР появилась научно-производственная база для подготовки высококлассных специалистов по коневодству.

Для формирования племенного поголовья на предприятие привозили лошадей со всего Подмосковья, с заводов, принадлежавших помещикам и состоятельным людям. Сначала это было небольшое хозяйство, которое потом «выросло» до лидера рысистого коневодства и молочного животноводства страны. Здесь работали выдающиеся ученые и высококвалифицированные специалисты, которые «всерьез» занялись сохранением и развитием орловской породы.

Стоит отметить, что наш завод создавался не только, чтобы разводить этих замечательных лошадей, но и как уникальная учебная база, организованная совместно с Институтом коневодства. На мой взгляд, в этом самая большая заслуга МКЗ за всю его почти 100-летнюю историю – лучшие кадры готовили именно на нашей базе. Специалисты могли не только преподавать, но применять все на практике на территории нашего завода. Через наше предприятие «прошли» лучшие конники страны.

О подвиге

Великая Отечественная война стала страшным испытанием не только для нашей страны, но и для всей популяции орловских рысаков. В это время в СССР погибло очень много лошадей, возможно даже больше, чем во время Гражданской войны. Завод был полностью эвакуирован и здесь нельзя не сказать о героизме наших сотрудников. Под бомбежками они смогли погрузить все поголовье в железнодорожные вагоны и вывезти в Тамбовскую область. И мы не потеряли ни одной лошади! Ни одной! Когда думаешь об этом, о том, что смогли сделать эти люди, понимаешь, что все наши сегодняшние проблемы, которые кажутся нам катастрофой, – просто несущественны.

О безупречном Квадрате, о выдающемся потомке

В послевоенное время, сразу после победы, в 1946 году родилась, наверное, величайшая лошадь нашего завода – Квадрат. Что интересно, это событие, проанализировав развитие орловской рысистой породы, «предсказал» выдающийся ученый-ипполог Владимир Оскарович Витт. Именно с этого жеребца началось «искусство» искусственного осеменения животных в нашей стране. Замораживание спермы и ее широкое использование в разных регионах страны было уникальным опытом для СССР. Потомство Квадрата насчитывает более 600 жеребят.

Этого жеребца можно сравнить с автомобилем «Победа» – символом автопрома и невероятного подвига, совершенного нашим народом. Квадрат также стал символом победы – беспроигрышным победителем, бесспорным чемпионом орловских рысаков. Это уникальная лошадь, можно сказать, главный бренд всего отечественного коневодства. Ему присылали телеграммы, приезжали делегации, в составе которых были представители власти самого высокого ранга, в том числе главы других государств и партнеры нашей страны. На территории МКЗ №1 проходили показы, главной «звездой» которых выступал Квадрат, выходивший в конце события. Во время таких мероприятий решались важнейшие государственные вопросы. В общем, в 80-х наш завод и порода орловских рысаков переживали свои лучшие времена.

«Заменим железным конем крестьянскую лошадку»

Под этим лозунгом начались хрущевские времена, которые для нас могли закончиться еще одной катастрофой. Была государственная установка о том, что лошади не нужны стране. В хозяйствах сотнями тысяч вырезали лошадей всех пород – их просто уничтожали. И все могло бы закончиться очень плохо, если бы не вклад наших предшественников в историю советского и российского коневодства, которые смогли изменить мнение Хрущева. Они убедили, что государство не может потерять наше национальное достояние – племенное коннозаводство.

На грани полного развала

До распада СССР завод процветал. Покупатели «выстраивались» в очередь за нашей продукцией. Мы были на государственном обеспечении, не было проблем с реализацией, кормами, техникой, финансированием, вопросы капитального строительства решались в первоочередном порядке. Однако после 90-х вся система государственного коннозаводства рухнула, и для нас наступили тяжелые времена. Мы были слишком зависимы от господдержки. Смена руководителей предприятия, которые действовали не всегда эффективно, поставили МКЗ в сложное положение. Хозяйство страшно «лихорадило»: не хватало ресурсов и денег не только на содержание лошадей, но даже на зарплаты сотрудникам. Немного стабилизировать ситуацию удалось бывшему замдиректору Владимиру Ивановичу Вагину, а в 1996 году на должность генерального директора был избран я.

Стоит отметить, что я пришел в Московский конный завод №1 сразу после института, в середине 80-х. Сюда было сложно попасть – это было передовое хозяйство и здесь все было расписано на годы вперед. Но мне помог случай. Работал инженером-механиком. В 1991 – назначен главным инженером, а с 1996 – возглавляю завод.

Хозяйство было доведено до крайности – все было плохо с точки зрения результатов, особенно лошадей. Ситуация была критическая. Меня в тот момент очень поддержали более опытные коллеги, помогли советами. Сказали, что при правильном управлении через 10 лет мы сможем достичь хороших результатов. И они не ошиблись. В 2005 году мы выиграли Приз «Барса». Все с точностью до года. Знаете почему такой срок? Это цикл в коневодстве: от «создания» жеребенка в материнской утробе до того, когда он пройдет весь цикл испытаний.

Про рейдерские захваты, сложности и поддержку сотрудников

Наш завод стал постепенно подниматься, однако сложности не закончились. МКЗ располагается в живописном месте Московской области, в Одинцовском районе. Здесь очень «лакомые» места, особенно у Рублевского шоссе, на которые сразу нашлись потенциальные «владельцы». Дело доходило до прямых угроз: только в нашем районе погибло 4 директора, они были просто убиты.

На момент начала моей работы на руководящей должности у нас было 660 акционеров – это очень много. Учитывая, что мы решили поступить честно, в отличие от многих, и включить всех наших работников, пенсионеров, в приватизацию предприятия. Первое время было очень тяжело – общие собрания проходили не очень конструктивно, у каждого было свое мнение и было сложно прийти к согласию. Кроме этого, акции переходили по наследству людям, для которых в основном развитие предприятия было не в приоритете. Со временем это могло бы привести к развалу. Это первый момент. А второй – это конечно попытки «прижать» нас и «отжать» земли, которые не прекращались.

Стратегическое партнерство для развития

В сложившейся ситуации помочь нам адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса могло лишь соглашение с крупным партнером. Поэтому только после появления Группы «Акрон», нашего основного акционера, началось активное восстановление МКЗ – это дало нам новый импульс развития. Мы смогли вернуться на передовые позиции коневодства в России, стали выигрывать на Чемпионатах и выставках. Пять лет подряд признавались лучшим конным заводом по разведению орловской породы.

Работники МКЗ не сразу приняли акционера. Были некоторые сложности в коммуникациях и реализации договоренностей. Однако все изменилось после того, как группа наших сотрудников была отправлена на предприятие «Акрон» в Великом Новгороде. Познакомиться, посмотреть, что это такое. Это поменяло их мировоззрение. Они увидели какие люди там работают, как все организовано, в том числе социальная поддержка, и другие моменты. На тот момент это было сравни коммунизму. И с 2001 года компания стала нашим основным акционером. Благодаря этому партнерству мы смогли полностью выровнять ситуацию с лошадьми и вернуть себе лидирующие позиции на рынке.

Вот уже 17 лет на базе нашего завода работает детская конноспортивная школа, обучение в которой абсолютно бесплатно. Это единственное подобное учреждение в Московской области. На сегодняшний день ее регулярно посещают около 60-80 детей. Открытие школы, как и ее работа, стало возможным только благодаря поддержке «Акрона».

О конном бизнесе в России

Предприятие, связанное с племенным разведением лошадей, не будет прибыльным в России. Это надо понимать. Все племенные конные заводы убыточны на 100%. Только благодаря акционерам мы можем продолжать свою деятельность. Если говорить про разведение орловских рысаков на нашем конном заводе, то здесь все еще сложнее. Эта порода создавалась для бегов, для ипподромных состязаний. У нас очень высокая себестоимость в связи с мощной производственной базой и большими вложениями в ее поддержание. Мы не можем окупить наши затраты при существующих ценах на лошадей. Тем не менее МКЗ на сегодня – один из ведущих конных заводов в стране, который тщательно соблюдает всю технологию выращивания лошадей. По нам сегодня в какой-то мере сверяют часы: пока существует МКЗ – есть надежда на сохранение племенного коневодства в России.

Основная причина тяжелого состояния коневодства в России сегодня – это отсутствие стабильной работы конноспортивных тотализаторов. Мировая практика показывает, что при грамотном ведении дела в этой сфере обороты тотализаторов составляют миллиарды долларов. А отчислений от этих сумм хватает и на поддержку бюджетов стран-организаторов, и на поддержку коннозаводчиков, других участников отрасли – ипподромов, наездников, жокеев и др.

Кроме того, государственной поддержки отрасли явно недостаточно.

На нашем рынке есть и положительный опыт поддержки коневодства на региональном уровне. Например, Татарстан. Для местных коневладельцев содержание на ипподромах Республики почти бесплатно. Там есть и призовые, хоть и небольшие, но они гарантированы для участников скачек и заездов – эти расходы учтены в бюджете.

Что такое наш конный завод сегодня? Это 75 кобыл производящего состава (золотой фонд породы). Ежегодно мы стараемся использовать лучших жеребцов-производителей. У нас крепкая производственная база и коллектив профессионалов, преданных своему делу, которые позволяют добиваться впечатляющих результатов. Но существуют барьеры, которые мешают нормально существовать не только нам, но и всем предприятиям отрасли. Сегодня отрасль испытывает проблемы из-за неэффективной работы тотализатора, низкого спроса и соответственно низких цен на племенных лошадей, отсутствия престижа профессии конника. Пока это замкнутый круг...

О кадровом голоде

Если раньше работа с лошадьми была престижна. Люди стремились стать наездниками, жокеями, зоотехниками. То сегодня популярность этих профессий крайне низка в связи с небольшими зарплатами, отсутствием определенности и перспектив, очень малым количеством специализированных учебных заведений, которые находятся не в самом лучшем состоянии. Сейчас наша профессия почти забыта. Это огромная проблема. В МКЗ работают высококвалифицированные специалисты – уровень кадров выше, чем во многих других заводах. Однако нет нового поколения на смену, мало новых специалистов по коневодству. По нашей специальности приходят работать единицы из выпускников. Так что в скором времени просто некому будет развивать отечественное коневодство.

Планы и перспективы

Когда меня спрашивают: «Чем помочь?», я всегда отвечаю: «Купите лошадь орловской породы»!

Поддержка орловской породы – это национальная задача. Ведь это наше достояние, исчезновение которого мы просто не можем допустить. Необходимо максимальное внимание к этой породе: чествование победителей и чемпионов на самом высоком уровне, пропаганда бегов и другие действия.

Здесь важна государственная поддержка специальных учебных заведений, развитие ипподромной индустрии, грамотная кадровая политика, разработка эффективного механизма работы тотализатора, хорошие призовые. И результаты не заставят себя ждать.

Со своей стороны мы ведем большую работу по популяризации породы. Мы ежегодно проводим осенний аукцион по продаже лошадей. Наши лошади продаются от самого запада страны до Сахалина. Мы продавали орловских рысаков в Финляндию, Германию, Канаду, Китай и другие страны. Однако даже сейчас это скорее единичные продажи. На последнем осеннем аукционе мы продали трех лошадей в США – и это, к сожалению, редкое событие. Стоит отметить, что это еще и уникальный случай, т.к. на американском рынке представлена местная порода, которой орловской рысак конкурент по красоте, но не по резвости.

Если хотите увидеть самых лучших представителей орловской породы – приходите на наш аукцион, убедитесь сами!

Также наши планы включают и каждодневный труд – проведение новых испытаний, участие в выставках, бегах. В 2020 году мы всерьез задумываемся над расширением географии соревнований – отправлять наших лошадей на региональные ипподромы, в Татарстан, Башкортостан.

Наше дело – это нелегкий труд, но мы точно знаем, что с такими лошадьми нам будет не стыдно ни за завод, ни за страну!