«Режиссером своей жизни может быть каждый»: Бондарчук стал официальным лицом Газпромбанка

Газпромбанк впервые выбрал амбассадора бренда, который также будет и лицом новой рекламной кампании - им стал известный режиссер, актёр и продюсер Федор Бондарчук. Об этом сообщается в пресс-релизе Газпромбанка.

Уже сегодня в 55 городах страны появилась наружная реклама с участием Бондарчука, а также ролики и баннеры в интернете и популярных социальных сетях. Видеоролики выйдут на 16 телевизионных каналах по всей России с 9 марта. Контрактом, который действует до конца 2020 года, также предусмотрен целый ряд других активностей с участием Бондарчука, говорится в сообщении банка.

Основная идея рекламной кампании заключается в том, что каждый может быть режиссером своей жизни благодаря кредитам и вкладам Газпромбанка, пояснил «Комсомольской правде» представитель кредитной организации. По прогнозу банка рекламная кампания охватит 86% аудитории в возрасте от 18 до 55 лет.

Сам Федор Бондарчук уверен, что его сотрудничество с Газпромбанком клиенты банка воспримут позитивно. «Для меня большая честь стать лицом бренда Газпромбанка, который несомненно является одним из самых известных и надежных банков России», - говорит он.

Официальный посланник бренда у Газпромбанка появился впервые за его тридцатилетнюю историю, а вообще впервые привлекать знаменитостей для рекламы своих продуктов и сервисов банк начал только в прошлом году, когда лицом осенней рекламной кампании стал известный стэндапер Павел Воля.

По словам первого вице-президента, члена правления Газпромбанка Алексея Поповича, розничный бизнес ГПБ существенно вырос в 2019 году, в том числе благодаря эффективным рекламным кампаниям с участием звезд. «В этом году мы также намерены добиваться опережающей рынок динамики по основным направлениям. Уверен, что привлечение такой звезды, как Федор Бондарчук, позволит нам значительно повысить эффективность продвижения всей линейки розничных продуктов, а также в целом окажет позитивное влияние на восприятие клиентами и без того чрезвычайно узнаваемого бренда Газпромбанка», — приводятся в сообщении банка слова Поповича.

«Мы гордимся тридцатилетними традициями Газпромбанка. При этом динамично меняемся, открыты для новых аудиторий и смело отвечаем на рыночные вызовы», - говорит вице-президент - начальник департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова. Она отмечает, что Бондарчук ровно также, как Газпромбанк, обладает колоссальным опытом и авторитетом и при этом остается актуальным и неизменно интересным. «Объединяя новаторство, верность традициям и способность успешно реализовывать амбициозные проекты, Федор идеально выражает ментальный и деловой код Газпромбанка. Уверены, что его участие в качестве амбассадора сделает бренд Банка еще сильнее, ярче, интереснее», — считает Смирнова.