У Дмитрия Шепелева последний съемочный день на Первом канале: «Приду домой и с любимой девушкой мы откроем вино и отпразднуем!»

28 февраля - последний рабочий день Дмитрия Шепелева и в программе «На самом деле», и на Первом канале. Две недели назад телеведущий написал заявление об увольнении и сегодня отправляется в свободное плавание. На Первом Шепелев проработал больше десяти лет. Программу «На самом деле» Дмитрий вел с первого выпуска в 2017-м году.

Утром Шепелев приехал на съемочную площадку и сразу же начал принимать поздравления от съемочной группы «На самом деле». Коллеги желают Дмитрию успехов на новом рабочем месте, но все знают, что пока у Шепелева нет нового контракта. Дмитрий сообщил потенциальным работодателем о том, что теперь свободен. Но пока конкретных предложений не получил: обычно телеведущие меняют канал на летних каникулах и выходят на новое место работы в новом телесезоне в сентябре. Так как увольнение Шепелева было незапланированным, то и быстрого выхода в новый эфир не получится. Коллега Шепелева рассказал kp.ru одну из причин его увольнения: «Дима в один из дней спешил вечером домой. Но его не отпустили, так как график съемок порой смещается – ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо психанул, сказал, что уйдет, уволится. А держать не стали...».

Дмитрий Шепелев с гражданской женой Екатериной Тулуповой (слева)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шепелев сегодня за день снялся в нескольких выпусках «На самом деле», а в перерывах порассуждал: «...Хочется верить, что меня поздравляют с тем, что впереди что-то новое и долгожданное. Я больше всего жду, чтобы сегодняшний день закончился, чтобы я пришел домой: меня обняли дети, облизали собаки, чтобы с любимой девушкой мы открыли вино и отпраздновали окончание этого долгого пути. Что-то очень пафосно получается. В действительности думаю, что дети, скорее всего, будут спать, а если подбегут, то спросят: можно ли им посмотреть мультик. Собаки тоже, скорее всего, спать будут. Но отпразднуем мы обязательно. Все перемены, они конечно, к лучшему!».

Сейчас Шепелев размышляет ехать или нет с сыном Платоном на горнолыжный курорт: телеведущего останавливает информация о коронавирусе, который «расползается» по Европе. Поэтому Дмитрий и его гражданская жена Екатерина Тулупова сейчас принимают решение: стоит или нет ехать в отпуск. Напомним, что Шепелев и Тулупова вместе три года, а познакомились в детском садике, куда водят детей. Шепелев даже признался в том, что продолжилось их знакомство в модном приложении: «После того, как мы познакомились в детсаду - сижу в Тиндере, листаю фотки. И одна из пар, которая у меня совпала, была с Катей». Сейчас Дмитрий с сыном Платоном и Екатерина с дочкой живут вместе. Тулупова - дизайнер, совладелица архитектурного бюро. Но главным кормильцем в семье был Дмитрий. Так что он сейчас в активном поиске нового рабочего места. А рейтинговая передача «На самом деле» продолжит выходить уже с новым ведущим.

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Дмитрий Шепелев отработал на Первом канале больше 10 лет. Узнаваемым телеведущим он стал, когда вместе с Юрием Николаевым вел «Достояние республики». Кстати, за кулисами этого проекта он познакомился с Жанной Фриске. Когда Жанна заболела, Дмитрий был рядом – ездил с ней по клиникам, искал нужных докторов. После смерти любимой женщины, Шепелев стал отличным отцом для их сына Платона. Вскоре Дмитрий написал книгу «Жанна», короткое время вел развлекательное шоу на СТС «Два голоса». А потом Шепелеву повезло: ему доверили вести ежедневный проект «На самом деле» в прайм-тайм на главном канале страны — в эфир Первого Дмитрий вернулся в 2017 году. (подробности)

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