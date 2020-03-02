2020-03-02T11:14:59+03:00
В мире

Платежная система «Мир» стала партнером Combo от Mail.ru Group

Combo предоставляет пользователям доступ к музыкальному и видеоконтенту, спецпредложениям и уникальным акциям популярных сервисов
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На протяжении всего 2020 года для держателей национальных платежных карт будут действовать специальные условия на покупку подписки Combo. До 14 марта подписку можно будет купить всего за 1 рубль – для этого нужно при оплате использовать карту «Мир». Подписка по специальной цене будет действовать два месяца с момента покупки.

Сотрудничество с Combo от Mail.ru

Group – один из первых масштабных проектов платежной системы «Мир» в 2020 году с мультиплатформенными сервисами, предлагающий держателям национальных платежных карт существенную выгоду.

По истечении стартового предложения держателям карт «Мир» будут доступны другие выгодные преимущества при оформлении подписки.

По истечении стартового предложения держателям карт «Мир» будут доступны другие выгодные преимущества при оформлении подписки. Посмотреть подробности и следить за новыми предложениями можно по ссылке.

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