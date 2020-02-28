Назван самый экологичный и безопасный полимер

В Пскове состоялся круглый стол на тему «Современные экологичные технологии получения и переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ, ПЭТФ)». В ходе обсуждения представители региональных властей, ученые, студенты и производители полимерных материалов рассмотрели вопросы получения, цикличной переработки полимеров, не обойдя стороной экологическую сторону процесса.

Спикером форума выступил ведущий российский эксперт в области полимеров кандидат технических наук, советник генерального директора АО «ВНИИХТ» (ГК «Росатом») Валерий Борисов, расссказавший о таком полимере, как полиэтилентерефталат.

«Он выпускается в огромных масштабах и используется при получении упаковки, тканей (волокон и нитей), пленок, формованных изделий для автомобилестроения, электроники и во многих других сферах. Каждый из нас сталкивается с этим известным прозрачным полимером, когда берет в руку бутылку воды или газированного напитка или предметы одежды», - рассказал эксперт.

ПЭТ является термопластичным материалом, легче всего подвергающийся рециклингу. При вторичной переработке из него можно изготавливать пленки, ткани, упаковочные материалы и автокомпоненты.

По словам эксперта, помимо высокого показателя перерабатываемости вторым плюсом является самая высокая экологичность и безопасность ПЭТ среди полимеров, что установлено независимыми исследованиями.

- ПЭТ обладает существенно лучшим индексом экологической безопасности, как по каждому фактору в отдельности, так и по сумме этих показателей, - подчеркнул Борисов.

Отметим, что сейчас производство российского ПЭТ налаживают в рамках проекта «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», расположенной в Псковской области.