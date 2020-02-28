"Счастье в надежных руках": Помолодевшая Пугачева показала своих подросших наследников

- Счастье в надежных руках, - подписала фото со своей младшей дочерью Лизой Алла Пугачева.

- Хороший день дома, - тоже выложил трогательный домашний снимок с женой и детьми Максим Галкин.

Пользователи соцстей отметили, как молодо выглядит на фото 70-летняя Алла Пугачева.

Косметолог Марта Орлова, посмотрев на фото певицы заявила, что примадонна регулярно посещает ее коллег, которые помогают АБ бороться с возрастными изменениями.

- Алла Борисовна очень достойно выглядит. Артистка в своей жизни прошла через множество пластических операций и различных косметологических манипуляций. Сейчас уже сложно даже предположить, что она сделала с собой на сей раз, - комментирует свежие фото Аллы Пугачевой косметолог Марта Орлова. - Некоторые говорят, что можно добиться такого прекрасного эффекта нитями, но это ложь. Настолько выраженный и яркий эффект возможен лишь после эндоскопического лифтинга лба. Блефаропластика (операция по устранению недостатков вокруг глаз -Ред.) у АБ была очень давно, видимо, на этот раз решили поднять линию бровей. Резюмируя, предполагаю, что примадонне сделали все и сразу: операции, нити и большую дозу филлеров ("уколы красоты" разглаживающие морщинки и добавляющие объем в нужные части лица-Ред.).

alla_orfey Счастье в надежных руках #лиза

Впрочем, и сама Алла Пугачева в недавнем интервью не отрицает, что с любопытством наблюдает за новинками в области косметологии, но пока не все решается испытать на себе.

- Я пока читаю в Инстаграме, что другие делают. Наверное, мне уже пора, - смеется звезда.- Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь… Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая... Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею.

Сейчас мне ничего не надо, потом. Я совершенно отстала в этом смысле, но считаю, что нужно быть в курсе новых технологий. Мне многие подруги советуют что-то делятся опытом.