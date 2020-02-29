Анекдоты: Обычно фотографу на корпоративе платят дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы стер
- Поздравляю! У тебя родился пятый внук!
- Да, внуков я еще могу делать!
* * *
Профессор внезапно возвращается домой из командировки и застает в постели свою жену со своим коллегой.
- И что вы как интеллигентный человек можете мне сказать, коллега?! - в гневе восклицает профессор.
- Как интеллигент интеллигенту, коллега?
- Естественно, коллега!
- Стучаться надо!
* * *
Если жена пришла домой в полночь, а муж в пять минут первого, ну вы сами понимаете, кто сегодня в семье прокурор.
Рубрика «Замочная скважина» про семейные отношения - на < стр. 15.
* * *
Блондинка звонит в такси:
- Алло! Я уже полчаса жду вашу машину апельсинового цвета!
Оператор такси:
- Девушка, вас уже пол- часа ожидает «Опель» синего цвета...
* * *
- В рамках борьбы с пылевыми клещами перевернули спальный матрас.
- Представляешь, теперь у тех клещей наступила ночь, а у этих - день...
* * *
Наловил Иван Царевич лягушек - и давай на них жениться!
* * *
Корреспондент спрашивает директора дурдома, какой тест является критерием для выписки.
- Мы наливаем полную ванну воды, кладем рядом чайную ложечку и большую кружку, и предлагаем освободить ванну от воды.
Корреспондент улыбается и говорит:
- Ну любой нормальный человек возьмет кружку!
- Нет, - говорит директор, - нормальный человек вынет пробку.
* * *
Потеплело. В асфальте появились первые проталины.
ИСТОЧНИК KP.RU