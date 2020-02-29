Анекдоты: Обычно фотографу на корпоративе платят дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы стер

- Поздравляю! У тебя родился пятый внук!

- Да, внуков я еще могу делать!

* * *

Профессор внезапно возвращается домой из командировки и застает в постели свою жену со своим коллегой.

- И что вы как интеллигентный человек можете мне сказать, коллега?! - в гневе восклицает профессор.

- Как интеллигент интеллигенту, коллега?

- Естественно, коллега!

- Стучаться надо!

* * *

Если жена пришла домой в полночь, а муж в пять минут первого, ну вы сами понимаете, кто сегодня в семье прокурор.

Рубрика «Замочная скважина» про семейные отношения - на < стр. 15.

* * *

Блондинка звонит в такси:

- Алло! Я уже полчаса жду вашу машину апельсинового цвета!

Оператор такси:

- Девушка, вас уже пол- часа ожидает «Опель» синего цвета...

* * *

- В рамках борьбы с пылевыми клещами перевернули спальный матрас.

- Представляешь, теперь у тех клещей наступила ночь, а у этих - день...

* * *

Наловил Иван Царевич лягушек - и давай на них жениться!

* * *

Корреспондент спрашивает директора дурдома, какой тест является критерием для выписки.

- Мы наливаем полную ванну воды, кладем рядом чайную ложечку и большую кружку, и предлагаем освободить ванну от воды.

Корреспондент улыбается и говорит:

- Ну любой нормальный человек возьмет кружку!

- Нет, - говорит директор, - нормальный человек вынет пробку.

* * *

Потеплело. В асфальте появились первые проталины.