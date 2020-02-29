Станет ли компьютерное поколение жертвой «цифрового слабоумия»?

Массовое помешательство на гаджетах ведет подростков к слабоумию! Дети компьютерной эпохи интеллектуально деградируют, а их мозг усыхает! Обычно такие темы активно обсуждают в социальных сетях и родительских пабликах. Но недавно о наступлении «эпидемии цифрового аутизма» заговорил врач-психотерапевт Андрей Курпатов - в прошлом ведущий популярных телевизионных ток-шоу, а сегодня руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. В начале этого года он выступал на эту тему в рамках Всемирного экономического форума в Давосе и на слушаниях в Совете Федерации РФ. О том что цифровая революция ведет к отупению человечества Андрей Курпатов говорил и в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Прокомментировать точку зрения Курпатова мы попросили доктора психологических наук, профессора, заведующего лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Спиридонова.

На Западе поколение гаджетов не поглупело

- Владимир Феликсович, действительно ли детям компьютерной эпохи уготован цифровое слабоумие?

- Если перестать паниковать и задуматься хотя бы на минуту, то вы обнаружите, что мрачное и зловещее будущее, которое нам рисует Курпатов - оно уже наступило на Западе. Потому что в той же Америке цифровая революция началась лет на 15 раньше, чем у нас. Поэтому “поколение гаджетов” у них уже выросло, но никаких следов «цифрового слабоумия» у представителей новой волны не наблюдается. Но проблема, о которой говорит наш уважаемый коллега, действительно существует. Поэтому я с одной стороны готов в чем-то согласиться, но подбор данных и и выводы, безусловно, крайне тенденциозны. Например, нет никакого упоминания об исследованиях, где было продемонстрировано позитивное влияние самых разных технических устройств на развитие человеческой психики.

- А они есть?

- Конечно! Поскольку устройство человеческой психики очень сложное, то существует большое количество не слишком грубых отклонений в возрастном развитии, которые раньше считались трудно исправимыми. Например, нарушение пространственных представлений. Такие нарушения пагубно влияют на способности к арифметике, поскольку счет это чисто пространственная операция. У таких ребят возникают проблемы с грамматикой: они плохо различают конструкции “брат отца” и «отец брата” - а это разные вещи. Так вот компьютерные игры обладают существенными коррекционными эффектами. Если все ваши сверстники играют в игры, то хотите вы или нет, вам придется делать то же самое. Детям с нарушениями умение ориентироваться в игровой реальности дается значительно труднее, но за счет такой интенсивной тренировки они подтягиваются к сверстникам.

Доктор психологических наук, профессор Владимир Спиридонов.Фото: Youtube

Гаджеты развивают любознательность

- А что смартфоны и компьютеры дают остальным людям?

- Если вы всерьез начинаете работать с гаджетом, ходить по сети, искать нужную информацию, то это развивает самые симпатичные навыки. Я имею ввиду любознательность, мотивированность, умение учиться, совершать сложные поисковые действия - это качества, которые всегда ценились. Но об этой стороне гаджетов известно гораздо меньше, чем про ужасы.

- Вы сказали, что в каких-то вещах согласны с Курпатовым. В чем именно?

- Очевидно, что гаджеты меняют всю структуру познавательной деятельности. Возникает вопрос, а чему надо учить детей? Фактам, датам, заучиванию нового материала? Мне кажется, что ответы на вопросы в каком году родился Наполеон или какой город является столицей Венесуэлы и т.д. - можно смело доверить Google. На мой взгляд пришла пора пересмотреть наши педагогические доктрины. От детей нужно требовать хорошего понимания сложных понятий, глубоких концепций, умения решать творчески задачи, развивать нестандартное мышление. Но давайте честно признаемся, что стандартная школьная и даже вузовская программа не очень часто нацелена на это. Поэтому тяжесть обличительного удара разумнее перенести с гаджетов на педагогическое сообщество, которое прямо скажем, не знает, чему надо учить, чтобы эти знания пригодилось в жизни лет через 5-10.

Гарри Поттер и гусарский поручик

- Доктор Курпатов использует такой образ: «из галактики Гутенберга мы переезжаем в галактику Цукерберга». Речь идет о том, что дети перестают читать тексты и вместе с тем теряют способность аналитически мыслить. Но ведь наверное, никогда в истории человечества людям не было доступно такого огромного количества текстов, как сейчас...

- Формально подростки сейчас читают больше, чем когда-либо. Ведь кто-то же прочитал полмиллиарда экземпляров «Гарри Поттера»?! И сотни миллионов томов Толкина. А добавьте сюда соцсети, мессенджеры... Другое дело, что Гарри Поттер чудесный, но очень простой персонаж. А мышление развивают большие и сложные тексты, требующие усилия для понимания сложного рассуждения - вот здесь, мне кажется, действительно есть проблема.

- Но часто у школьника при чтении классики возникает банальный культурный барьер: ему сложно понять, зачем нужно погружаться во внутренний мир и образ жизни гусарского поручика ХIХ века? А современной литературы такого уровня не существует.

- Вы правы, гусарский поручик не самая близкая фигура для современного подростка. Но я не уверен, что эта фигура не будет нужна этому же подростку лет через 5-7, когда он вступил в сложные взаимоотношения с лицами противоположного пола, со своей семьей, с властью. Надо сказать, что Толстого и Достоевского и раньше читали в школе далеко не все. Детей и подростков останавливает даже не культурный барьер, скорее они с трудом могут себе представить те проблемы взрослых, о которых пишут Лев Николаевич или Федор Михайлович. Они все-таки писали не для детей, а для представителей своего круга - людей достаточно образованных. Мои студенты были ошеломлены, когда я заставил их прочитать чеховскую «Каштанку» во взрослом состоянии. Они с изумлением поняли, что это рассказ не про собаку, а совсем про другое. Литература должна быть школьникам «по росту» и хватать за живое.

- У современных подростков действительно наблюдается снижение интеллекта?

- Это абсолютные сказки. Это заблуждение основывается на так называемом эффект Флинна, он назван в честь новозеландского ученого, который его описал. Флинн обнаружил, что результаты IQ-тестов во многих странах мира необъяснимым образом росли на протяжении десятилетий. А потом в нулевых годах IQ молодых людей так же необъяснимо стал снижаться. Горячие головы сделали вывод, что человечество за короткий промежуток то резко умнело, то резко глупело. На самом деле загадка объяснялась тем, что изменялась методика тестирования. К состоянию мышления это не имеет никакого отношения. Это с градусником что-то поменялось, а не с температурой: раньше мерили по Цельсию, теперь по Фаренгейту. Вот и все! Многие страхи по поводу гаджетов объясняются парадоксом: о том, как жить в цифровом мире молодых пытается учить старшее поколение, которое этот цифровой мир боится и плохо понимает. Это сухопутное поколение кричит с берега подросткам, которые купаются в океане: «Перестаньте плавать, под водой таятся ужасы!». А молодые, естественно, отвечают: отвалите, мы лучше знаем, что делать. Вместо того, чтобы устраивать хайп, нужны нормальные исследования и профессиональное обсуждение. Для меня, как для профессионала, оскорбительна ситуация, когда жизнь меняются, дети растут а мы в психологии подросткового возраста до сих пор опираемся на исследования полувековой давности. Это ведь даже не смешно.

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