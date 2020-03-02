2020-03-02T12:47:59+03:00
Общество

В Москве сотрудника Российского Футбольного Союза проверяют на коронавирус после поездки в Италию

С таким подозрением было уже несколько человек — ни у одного заболевание не подтвердилось
Семен ЕЛЕНИН
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29-летний Давид Беров на днях вернулся из туристической поездки в Милан29-летний Давид Беров на днях вернулся из туристической поездки в МиланФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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29-летний Давид Беров попал в инфекционную больницу №1. Беров - сотрудник Российского Футбольного Союза (он отвечает за размещение различных сборных в гостиницах и прочие бытовые вопросы) и игрок любительской команды «Мегамужики».

- 21 февраля Давид прилетел из Милана. Он был там в туристической поездки, билеты и гостиницу оплачивал еще до всей этой паники вокруг коронавируса, - рассказал «КП» один из знакомых Берова.

О том, как развивались события, подробно рассказал спортивный журналист Дмитрий Егоров, который играет вместе с Давидом в той же команде «Мегамужики».

«Мы должны были играть товарищеский матч, но вернувшийся из Италии Давид написал в чат «Мегамужиков», что пока не знает, сможет ли прийти, потому что заболел после прилёта из Италии», - написал Егоров на сайте «Чемпионат.ком».

Партнеры по команде, уточнили, какие симптомы. По словам Берова, у него небольшая боль в горле, кашель и насморк. Капитан «Мегамужиков» принял решение отправить Давида на карантин. Тут еще выяснилось, что после приезда с севера Италии парень успел пообщаться со своим братом Отаром, который тоже играет в команде. Его футболисты тоже попросили пока не посещать тренировки.

Тем временем сам Давид Беров в Москве побывал у врача, его - когда узнали, откуда приехал - на всякий случай направили в инфекционную больницу. Друзьям он сообщил, что у него нашли легкую форму бронхита, насчет коронавируса - отрицательные показатели. Спустя пару дней анализы взяли еще раз. Снова не выявили ничего страшного. Однако врачи приняли решение провести повторное исследование.

- На наличие коронавируса пациента проверяют сначала инфекционисты, а затем и специалисты Роспотребнадзора. Это стандартные первые два этапа проверки, - заявил наш источник в Роспотребнадзоре. - Однако полное подтверждение диагноза может дать новосибирская спецлаборатория «Вектор». Ждем заключение оттуда.

В Департаменте здравоохранения Москвы подтвердили лишь, что в инфекционной больнице №1 находится пациент с подозрением на коронавирус.

«В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился», - заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре официально заявили, что за последнее время новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. При этом уточняется, что с 31 декабря прошлого года медики осмотрели уже 379 тысяч человек, прибывших из Китая.

«По состоянию на 2 марта под контролем остаются 7418 из них», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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