В Берлине завершился Международный конгресс недвижимости и инвестиций

Закрытый деловой «клуб миллионеров» De-Luxe Berlin Capital Club 25 декабря открыл свои двери для участников Международного конгресса недвижимости и инвестиций. Конгресс проходит уже в шестой раз. Предыдущее, пятое, заседание состоялось осенью в Мюнхене. На нынешнюю, берлинскую, сессию было приглашено более 2000 участников, представляющих недвижимость и инвестиции стоимостью от 500 тысяч до 50 миллионов евро.

- Главная миссия конгресса, из-за которой мы собираемся уже в шестой раз — облегчить жизнь инвесторам, помочь им найти друг друга и новые ниши. И всем получать больше денег, — сказала, открывая мероприятие вместе с Сергеем Чернявским, первым зампредседателя правления центрального правительственного комитета CSU Баварии по миграции и интеграции, Анна Штуккерт, владелица инвестиционной компании Stukkert&Co, главный организатор и президент конгресса.

Для конгресса выбран не совсем обычный формат. С одной стороны, участники обсуждают проблемы, тенденции и перспективы развития международного бизнеса. С другой — проводится награждение международными премиями. Их вручали президент International Congress Анна Штуккерт, совместно с The New York Journal и The American Reporter. Из рук дизайнеров Сабины Зулаловой и Александры Азимы Рейнардт победители получили медали, инкрустированные полудрагоценными камнями. Сами же награжденные, среди которых инвесторы мирового уровня, провели презентации, поделились с участниками своим опытом и подсказали варианты выгодных инвестиций.

Инвестиции на конгрессе обсуждались самого широкого профиля — от недвижимости до криптовалют.

Так, германско-арабский миллиардер Амир Техрани (Amir Tehrani), владелец компании «Q-tec GmbH» и партнер инвесткомпании «Emaar Properties» (ОАЭ) с годовым оборотом $26 млрд, поделился своим опытом инвестиций в технологии и высокодоходную недвижимость. Особое внимание он уделил России, так как считает наш рынок крайне выгодным. На конгрессе Амиру Техрани была вручена награда как поставщику инновационных услуг в области технологий производства, автоматизации и точных измерений.

Индийский миллиардер Шайи Ул Малк (Shaji Ul Mulk), основатель «Mulk Holdings», был награжден за инновации и разумные инвестиции в фасаднуюиндустрию. На конгрессе он презентовал возможность по открытию франшизы крупнейшей в мире марки огнестойких фасадных панелей «АЛУБОНД».

Красочным и эмоциональным было выступление профессора Айлы Алдьюфри (Dr. Ayla Aldjufrie), основательницы GlobalPropertyBank и технологического центра RealEstateeducation в Индонезии, - о возможностях по инвестированию на прекрасном и любимом многими россиянами острове Бали. Госпожа Алдьюфри на конгрессе получила награду за развитие женского движения в Индонезии.

Из российских участников конгресса можно отметить представителя компании ПАО «Газпром» Яну Крухмалеву. Она рассказала о том, как «Газпром» внедряет цифровые системы, а также о связанных с этим проблемах кибербезопасности и искусственного интеллекта. Ей была вручена награда за вклад в развитие риск-менеджмента в области управления международными инвестиционными проектами.

В качестве спикеров и номинантов также выступили россияне Рахман Янсуков, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», Вадим Ромашов, CEORunUp. Прогнозами о том, чего Евросоюзу и Германии ждать от Трампа, поделился российский экономист Михаил Хазин.

По версии The American Reporter, The New York Journal совместно с International Congress of Real Estate and Investment за укрепление узбекистанско-германских отношений был награжден Набижон Касимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в ФРГ.

Инга Примак из Ls Molas во время сессии «Доходные инвестиции в Италию» провела презентацию проекта «Is Molas Resort Villas» - виллы, задуманные и спроектированные знаменитым архитектором Массимилиано Фуксасом (Италия).

Николай Шкилев, Co-founder and CEO ZELWIN llc презентовал сервис по покупке и продаже товаров по всему миру не только за традиционную валюту, но и за криптовалюту. Капитализация компании составит 300 млн. долларов (Дубай).

Анна Вольтат (Anna Wohlthat), CEO винодельни из Рейнгау «Weingut Meine Freiheit» провела дегустацию элитных вин гостям Конгресса (Германия).