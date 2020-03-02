"Меня любят таксисты?": агрегаторы тестируют сервисы по оценке пассажиров

Ставить оценки водителям такси, пассажиры, которые делают заказы через мобильные приложения давно привыкли. Соответствующие окошки сразу после завершения поездки автоматически появляются на экране мобильных телефонов. Лайк или дизлайк можно поставить за чистоту в салоне, вежливость водителя, комфортность управления авто. Среднестатистическая сумма оценок и становится рейтингом водителя, на который многие пассажиры обращают внимание, делая заказ. Все просто: чем выше рейтинг, тем меньше вероятность отказа от заказа.

Теперь рейтинги появились и у пассажиров. Водители все в том же мобильном приложении могут оценивать пассажира. Сервис сейчас доступен водителям двух агрегатов "Uber" и "Яндекс.Такси". Особых критериев оценок в духе "оставил щедрые чаевые" или "приятный собеседник" - нет. Оценки таксисты ставят по обычной пятибальной шкале..

- После каждой поездки водитель может поставить оценку от 1 до 5 баллов. Рейтинг складывается из 40 последних оценок, поэтому со временем он может меняться. Сейчас каждый пользователь может ознакомиться со своим рейтингом в приложении. А в будущем эти данные будут доступны водителям. Система оценок позволяет ограничивать доступ к услугам тем, кто ведёт себя недопустимо - не платит за поездку, портит салон автомобиля, проявляет агрессию по отношению к водителю. Наша цель - поощрять корректное отношение и взаимное уважение пользователей и водителей друг к другу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Яндекс.Такси.

Найти свой рейтинг можно в мобильном приложении. Достаточно просто щелкнуть на ваше фото в профиле. Если вы не увидите рейтинг, то обновите свое приложений в Google Play или в App Store.

Как оказалось, пассажиров волнует, что же о них думают таксисты. Пользователи соцсетей запустили флешмоб "меня любят таксисты". Пассажиры выставляют свои рейтинги: одни хвалятся высокими оценками, другие возмущаются, отчего же у них не "пятерка". Я тоже не удержалась и посмотрела свой. Как и большинство пользователей я оказалась пассажиром- отличником.

Вот только толка от этого не много. Пока агрегаторы пассажирам с высокими рейтингами никаких бонусов не обещают. Но это пока, возможно, уже в ближайшее время для отличников появятся плюшки в виде скидки на поездки.

КАК СТАТЬ ПАССАЖИРОМ ОТЛИЧНИКОМ?

Не заставляйте водителя долго ждать вас.

Относитесь вежливо к водителю.

Аккуратно относитесь к автомобилю.

Не нарушайте требования безопасности. Всегда пользуйтесь ремнем безопасности.

Не мусорите и не курите в машине.