Самое интересное из 20-го тура Российской Премьер-лиги: Кокорин забил, Мамаев не вышел, «Рубин» отвезли не на тот стадион

Кокорин забил

Полтора года вне игры не отняли у Александра Кокорина голевого чутья. В первом же официальном матче за «Сочи» форвард забил гол и был признан лучшим игроком встречи. А эту хорошую новость приходится две плохих: Александр мог забить больше, но не попал в пустые ворота, а его команда все равно проиграла и осела на дне турнирной таблицы. Товарищ Кокорина по всем тюремным злоключениям Павел Мамаев не сыграл за «Ростов» из-за травмы.

«Рубин» привезли не на тот стадион

Российская Премьер-лига - это еще и постоянный анекдот. Начало его звучит так: «Рубин» приехал в гости к «Тамбову» в Нижний Новгород. А когда надо было играть в футбол, водитель клубного автобуса зачем-то повез казанцев совсем на другой стадион. Никакие доводы и скандалы главного тренера Леонида Слуцкого не смутили водителя, которого «Табмов» зачем то привез с собой из родного города.

И только когда на другом стадионе никого не оказалось, он согласился отвезти «Рубин» куда ему было надо. Слуцкому осталось только «благодарить» организаторов за внеплановую экскурсию: «Хороший город. Много старых и новых зданий. Увидели новые микрорайоны, насладился видами». Кстати, сыграли 0:0.

«Ростов» написал жалобу на судейство

С 2020 года на каждом матче РПЛ работает VAR – видеопомощник арбитра. Но с введением видеопотоков скандалы не исчезли. «Ростов» после ничьи с «Ахматом» (1:1) в Грозном, написал жалобу в РФС, где перечислил множество грубых судейских ошибок. А одна из претензий гостей была в том, что судья смотрел повторы моментов 11 минут, а добавил к игре всего 6 минут. Кажется, даже VAR не спасет российских арбитров.

Тедеско понравились бутсы Рассказова

После важной победы «Спартака» над «Динамо» (2:0) журналисты почему-то решили, что защитник красно-белых Николай Рассказов сыграл неудачно. И допытывались у главного тренера Доменико Тедеско, чего он так долго втолковывал молодому игроку у бровки.

- Он надел новые бутсы, я его подозвал, сказал: «Классные бутсы, Коль, тоже такие хочу», отшучивался тренер.