2020-03-02T14:42:13+03:00
Спорт

Самое интересное из 20-го тура Российской Премьер-лиги: Кокорин забил, Мамаев не вышел, «Рубин» отвезли не на тот стадион

Российский футбол очнулся от зимней спячки. И тут же выдал тур, где нашлось место и голам, и анекдотам, и скандалам
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Полтора года вне игры не отняли у Александра Кокорина голевого чутья. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССПолтора года вне игры не отняли у Александра Кокорина голевого чутья. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Изменить размер текста:

Кокорин забил

Полтора года вне игры не отняли у Александра Кокорина голевого чутья. В первом же официальном матче за «Сочи» форвард забил гол и был признан лучшим игроком встречи. А эту хорошую новость приходится две плохих: Александр мог забить больше, но не попал в пустые ворота, а его команда все равно проиграла и осела на дне турнирной таблицы. Товарищ Кокорина по всем тюремным злоключениям Павел Мамаев не сыграл за «Ростов» из-за травмы.

«Рубин» привезли не на тот стадион

Российская Премьер-лига - это еще и постоянный анекдот. Начало его звучит так: «Рубин» приехал в гости к «Тамбову» в Нижний Новгород. А когда надо было играть в футбол, водитель клубного автобуса зачем-то повез казанцев совсем на другой стадион. Никакие доводы и скандалы главного тренера Леонида Слуцкого не смутили водителя, которого «Табмов» зачем то привез с собой из родного города.

И только когда на другом стадионе никого не оказалось, он согласился отвезти «Рубин» куда ему было надо. Слуцкому осталось только «благодарить» организаторов за внеплановую экскурсию: «Хороший город. Много старых и новых зданий. Увидели новые микрорайоны, насладился видами». Кстати, сыграли 0:0.

«Ростов» написал жалобу на судейство

С 2020 года на каждом матче РПЛ работает VAR – видеопомощник арбитра. Но с введением видеопотоков скандалы не исчезли. «Ростов» после ничьи с «Ахматом» (1:1) в Грозном, написал жалобу в РФС, где перечислил множество грубых судейских ошибок. А одна из претензий гостей была в том, что судья смотрел повторы моментов 11 минут, а добавил к игре всего 6 минут. Кажется, даже VAR не спасет российских арбитров.

Тедеско понравились бутсы Рассказова

После важной победы «Спартака» над «Динамо» (2:0) журналисты почему-то решили, что защитник красно-белых Николай Рассказов сыграл неудачно. И допытывались у главного тренера Доменико Тедеско, чего он так долго втолковывал молодому игроку у бровки.

- Он надел новые бутсы, я его подозвал, сказал: «Классные бутсы, Коль, тоже такие хочу», отшучивался тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ДНР сообщили о невозможности провести обмен пленными до конца марта из-за позиции Киева
ФАС подозревает наличие новых картельных сговоров на рынке медицинских масок
В Германии беспилотник парализовал взлёт и посадку более 70 рейсов
Эрдоган: у Турции нет никаких проблем с Россией и Ираном в Сирии
CAS потребовал от МОК в течение суток объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Риелтор объяснила рост числа афер с недвижимостью в России
Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на борту самолёта Москва-Пекин
Мирные жители возвращаются в старые кварталы Алеппо
Погиб Владимир Шуралев: экс-замминистра обороны СССР сбила машина
Верующие иранцы целуют и облизывают святыни, чтобы показать своё презрение к коронавирусу
Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически с 2021 года
Горячий обед для школьников в среднем будет обходиться государству в 60 рублей
Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта
В Ухане частично закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом
Эксперт объяснил, почему нельзя снижать нештрафуемый порог скорости
Российский летчик Ярошенко все-таки дождался медпомощи в тюрьме США
Президент Международной федерации хоккея не видит смысла в проведении чемпионата мира без зрителей
Врачи рассказали, как продукты полезно есть на ночь
Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью