2020-03-02T14:38:19+03:00
Политика

Греф удивил Путина охотничьим билетом

Глава Сбербанка рассказал президенту, на что способна новая цифровая платформа
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments5
Глава Сбербанка рассказал президенту, на что способна новая цифровая платформа. Фото: Алексей Дружинин/ТАССГлава Сбербанка рассказал президенту, на что способна новая цифровая платформа. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава Сбербанка Герман Греф свой доклад президенту о результатах работы за прошлый год начал со своих прямых обязанностей, а закончил "в облаках".

- Прошлый год у нас был очень удачный, мы закончили с хорошей прибылью, - рассказал Греф. - Пока у нас подведены итоги прибыли по российским стандартам – 860 миллиардов рублей чистой прибыли. Это, конечно, результат большой работы с сокращением издержек, мы очень много внедрили новых технологий.

Одним из успехов он назвал "выход в сегмент молодежных возрастов" и радикальное ускорение в обслуживании клиентов.

- Каждый второй молодой человек является нашим клиентом. Это очень серьезный сдвиг, потому что раньше мы были банком для более взрослого поколения, сейчас к нам приходит молодежь, - сказал он. - Мы построили кредитную машину, как мы ее называем, кредитную фабрику, и в прошлом году стали выдавать кредиты юридическим лицам по стандартным продуктам за семь минут. Это огромный прорыв, потому что раньше на это уходили месяцы.

Сегодня в Сбербанке около 20 процентов кредитов для среднего и малого бизнеса выдаются в автоматическом режиме за семь минут, но поставлена задача довести эту долю до 80–90 процентов, а к 2023 году - до 100 процентов. Но среди самых главных прорывов Греф назвал создание универсального "облачного сервиса" и цифровой платформы, на которой могут работать практически любые "инструменты".

- Мы создали совместное предприятие с Сергеем Собяниным, с городом Москвой, и уже первый сервис в декабре - выдача охотничьего билета - мы сделали на новой платформе, апробировали ее, - привел пример Греф. - Все это значительно удобнее и быстрее, чем в традиционных средствах. Самое главное, мы все сервисы, которые мы сделаем совместно для города Москвы, мы будем бесплатно предоставлять для остальных регионов.

- Выдача охотничьих билетов не входит в прямые функциональные обязанности банковского учреждения, - удивился Путин.

- Мы не выдаем билеты. Естественно, наша задача предоставить весь инструмент для правительства Москвы, - пояснил Греф. - Мы создали совместное предприятие, которое является владельцем московского «облака». Наша задача – технологическая и методологическая: мы помогаем сотрудникам мэрии, кто занимается этим, построить соответствующий процесс, упростить его и построить процесс.

- Мэрия довольна сотрудничеством? - спросил президент.

- Мне сложно говорить за партнера. Конечно, и мы довольны, и он доволен, как нам кажется. Но, самое главное, что это упрощает и удешевляет процесс, и это суперсовременная платформа, второй такой в стране не существует. И она экономит огромное количество миллиардов денег и лет.

- То, что вам предлагали делать ваши иностранные партнеры, вы фактически сделали самостоятельно, - констатировал Путин.

- Это результат шестилетних инвестиций. У нас 23 тысячи инженеров работали над созданием платформы. К сожалению, геополитические риски таковы, что мы не можем позволить, чтобы в какой-то момент времени нас отключили от сервисов. Поэтому в 2014 году мы приняли решение о создании новой платформы. Сегодня она дает нам совершенно другие возможности, она гибкая, значительно более надежная, и мы можем создавать сервисы в течение двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ДНР сообщили о невозможности провести обмен пленными до конца марта из-за позиции Киева
ФАС подозревает наличие новых картельных сговоров на рынке медицинских масок
В Германии беспилотник парализовал взлёт и посадку более 70 рейсов
Эрдоган: у Турции нет никаких проблем с Россией и Ираном в Сирии
CAS потребовал от МОК в течение суток объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Риелтор объяснила рост числа афер с недвижимостью в России
Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на борту самолёта Москва-Пекин
Мирные жители возвращаются в старые кварталы Алеппо
Погиб Владимир Шуралев: экс-замминистра обороны СССР сбила машина
Верующие иранцы целуют и облизывают святыни, чтобы показать своё презрение к коронавирусу
Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически с 2021 года
Горячий обед для школьников в среднем будет обходиться государству в 60 рублей
Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта
В Ухане частично закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом
Эксперт объяснил, почему нельзя снижать нештрафуемый порог скорости
Российский летчик Ярошенко все-таки дождался медпомощи в тюрьме США
Президент Международной федерации хоккея не видит смысла в проведении чемпионата мира без зрителей
Врачи рассказали, как продукты полезно есть на ночь
Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью