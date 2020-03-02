2020-03-02T14:53:29+03:00
Спорт

Почему переносить Олимпиаду-2020 из Токио уже поздно

Игры 2020 могут, как говорят, пройти без зрителей
Сергей КИРИЛЛОВ
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Будущая летняя Олимпиада в Токио может пройти без зрителей.Будущая летняя Олимпиада в Токио может пройти без зрителей.Фото: REUTERS
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Британская Daily Mail сообщает, что Олимпийские игры в Токио этим летом из-за коронавируса могут пройти без зрителей. При этом соревнования будут показаны по всему миру в полном объеме. Это, по мнению организаторов, позволит сохранить все рекламные контракты.

Япония потратила на проведение Олимпиады 12 миллиардов долларов и не собирается отдавать Игры в другую страну. Да и перенести такие крупные соревнования, где должны состязаться спортсмены сразу по 33 летним видам спорта, уже не представляется возможным.

Предсезонные игры обожаемого в Японии бейсбола уже проходят при пустых трибунах. Фото: REUTERS

Предсезонные игры обожаемого в Японии бейсбола уже проходят при пустых трибунах.Фото: REUTERS

Олимпийские игры в истории переносились лишь однажды. Американский Денвер, который получил право на проведения зимних Игр-1976, отказался от них (после местного референдума) в конце 1972 года. В результате Олимпиаду взял себе Инсбрук, где прошли Игры-1964 и сохранилась вся инфраструктура. Но тогда в зимней Олимпиаде принимало участие 1100 спортсменов и было еще три года для подготовки. А до летних Игр в Токио, куда должны приехать более 12,5 тысяч атлетов, осталось менее пяти месяцев.

Токийский марафон в этом году прошел при сильно сокращенном числе участников (справа - старт 2019 года, слева - 1 марта 2020 года). Из-за коронавируса, на старт вышла лишь элита бегунов. Фото: REUTERS

Токийский марафон в этом году прошел при сильно сокращенном числе участников (справа - старт 2019 года, слева - 1 марта 2020 года). Из-за коронавируса, на старт вышла лишь элита бегунов.Фото: REUTERS

Словом, токийские Игры могут впервые стать чисто телевизионными. Как это может выглядеть на прошлой недели увидели футбольные болельщики, когда миланский «Интер» в Лиге Европы играл против «Лудогорца» (2:1) при пустых трибунах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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