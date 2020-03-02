«Ставит на гречку и запирает одних дома»: жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

Рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко), в «нулевые» гремевший на всю страну с хитом «Черный бумер» и спортивными частушками, угодил в громкий скандал. Его бывшая жена Полина Ололо (это, понятное дело, ее сценические псевдоним) решила предать огласке кошмар, в котором она живет последние полгода. Оказалось, что прошлым летом женщина отправила двоих общих сыновей - 10-летнего Марка и 9-летнего Платона - в Харьков к отцу. По договоренности между родителями, сыновья должны были провести с папой месяц, а затем вернуться к матери. Но Сергей забрал их, объяснив просто: «Поживут со мной годик для укрепления духа». Первое время рэпер разрешал экс-супруге навещать детей, но потом полностью оборвал связь.

- Моих единственных сыновей Марка и Платона забрал их отец, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту, - рассказала Полина в соцсетях. - В последнее время многие из вас видели программы, в которых он рассказывает, как героически один воспитывает детей. Это ложь, потому что дети большую часть жизни проживали со мной. В последние месяцы с ним они плачут, скучают, хотят домой и в то же время боятся отца.

По словам безутешной матери, мальчики подвергаются жестокому обращению со стороны родного отца:

polina_lola Полина с детьми.

- Они рассказывали, что стояли на гречке, подвергались унижениям в публичных местах, их оставляли одних в закрытом доме на ночь или на выходных. Психическое состояние младшего сына ухудшилось, так как он подвержен истерикам. Его кормил старший, так как в девять лет он не мог приготовить себе поесть. За детьми нет ухода! - переживает женщина.

Как утверждает бывшая жена рэпера, он заблокировал все ее номера на телефонах сыновей, а как когда она приехала в школу, чтобы увидеть мальчиков, их там не оказалось. - В последний месяц мне ничего неизвестно о местонахождении мальчиков, телефоны отключены. Всем, кто находится в окружении детей, запрещён любой контакт со мной. С помощью адвокатского запроса нам удалось узнать, что 1 февраля дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна. Мы готовим заявление в полицию и документы в суд, - заявила экс-супруга и обратилась к рэперу: - Сергей Пархоменко, если ты это читаешь, знай, что я буду бороться за детей до последнего вздоха!

Между тем, дети рэпера сейчас могут находиться где угодно — в родной отцу Белоруссии или на Украине, куда он перебрался в последние годы. Несколько месяцев назад артист отказался от белорусского паспорта, заявив, что давно живет и работает в Киеве — там у него бессрочный вид на жительство. Семейный скандал рэпер никак не комментирует, и даже в соцсетях не появляется уже несколько месяцев. Известно, что после расставания с Полиной (официальной свадьбы, также как и развода, у них не было) Пархоменко женился еще раз, но сейчас рэпер снова холост.