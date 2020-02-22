Это винтаж, но как же красиво!

Еще до премьеры в театральной тусовке разгорелись горячие споры. Один уважаемый критик сказал как будто бы между прочим, мол, невозможно «оживить мумию». Дело в том, что «Три сестры» в постановке Владимира Немировича-Данченко впервые появились на сцене в 1940 году. Стало быть, в этом году спектаклю исполняется 80 лет. Он пережил несколько восстановлений, реконструкций, обновлений, актерских составов… Однако же уцелел.

- Речь идет не о мумии, а о живой легенде, - перед началом спектакля выступил со сцены худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков. - «Три сестры» Немировича-Данченко считается величайшим спектаклем советского МХАТа. Под его влияния выросла вся «оттепельная режиссура» 1960-х годов. Имеем мы право реконструировать легенду? Конечно, мы можем прикоснуться к ней, воссоздать интонацию спектакля, каким его задумывали наши предшественники. Благо у нас есть документы, первоисточники, стенограммы Немировича-Данченко…

Худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков внимательно изучил стенограммы Немировича-Данченко. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Когда поднялся занавес, дискуссии закончились. Запели птицы в усадьбе Прозоровых. На сцене вырос старинный интерьер. Люди обедали, пили чай, а в это время рушились их судьбы - классический Чехов.

В антракте в фойе обсуждали первые впечатления зрители разных поколений. На почти четырехчасовой спектакль привела 11-летнего сына актриса Алиса Гребенщикова. В сторонке стояла группа мхатовцев старшего поколения: актер Евгений Киндинов (после раскола МХАТа в середине 80-х он ушел за Олегом Ефремовым в Камергерский переулок и вчера появился в театре на Тверском бульваре впервые за почти что 35 лет), Василий Немирович-Данченко (внук отца-основателя), актриса Светлана Коркошко...

Алиса Гребенщикова пришла на премьеру «Трех сестер» с сыном АлексеемФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Я тоже в этих «Трех сестрах» когда-то играл - Соленого, - ностальгировал Киндинов. - Был влюблен в Свету Коркошко. Она играла Ирину, младшую из сестер. Нам тогда было лет по 30. Сейчас, в новой постановке, Ирина - совсем юная актриса, студентка-первокурсница (Полина Маркелова. - Ред.). Это правильно: у Чехова в начале пьесы Ирине всего 20 лет. Когда ее играют зрелые актрисы, возникает ощущение неправды. Все-таки в пьесе речь идет о молодых людях, которым не удается найти себя, у которых рушатся мечты и надежды.

Спектакль «Три сестры» Немировича-Данченко прославился не только как шедевр русского психологического театра, но и как выдающаяся работа художника Владимира Дмитриева, который точно воссоздал интерьеры и ландшафты русской усадьбы ХIХ века. Говорят, когда первые зрители побывали на премьере 40-го года, они рыдали после спектакля, увидев на сцене свою дореволюционную жизнь как идиллию.

- Да, это винтаж, - оценил сценографию художник Борис Краснов. - Но как же красиво.

Когда: 20 марта.

Цена билетов: 400 - 3500 рублей.

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