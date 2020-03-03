Людмила Улицкая: «Если меня пригласят с творческим вечером на Донбасс - поеду. Интересно!».

Людмила Улицкая стала гостьей программы «Вечерний диван» и поговорила с ведущими Наданой Фридрихсон и Сергеем Марданом о пенсионной реформе, Нобелевской премии, ситуации с русским языком на Украине и о том, когда в России появится гениальный писатель, способный описать конец советской эпохи. Публикуем запись разговора с незначительными сокращениями.

Людмила Улицкая: Мы все советские люди, из нас этого не вытравишь 00:00 00:00

«Я К ПОЛИТИКЕ ИСПЫТЫВАЮ БОЛЬШОЕ ОТВРАЩЕНИЕ»

Надана Фридрихсон:

- Здравствуйте! Людмила Евгеньевна, с прошедшим днем рождения! Вы какое-то желание загадали?

Людмила Улицкая:

- Знаете, нет. Я отношусь к тем немногим людям, которым загадывать нечего. Все в порядке, все живы-здоровы. Что я хотела сделать, вроде сделала уже. Никаких новых идей у меня сегодня нет. Тихая и спокойная жизнь, никаких острых и ярких желаний. Это же прекрасно, когда нет желаний? Когда больше ничего не хочется. Вот, делюсь с вами этим секретом.

Фридрихсон:

- А чем вы сейчас заняты?

Улицкая:

- Я считаю, что закончила книжку. Некоторое время тому назад я составила сборник, который называется «Непроза». Такая старческая писательская развлекуха. Тексты из шкафа. Раньше говорили «из книжного стола», но у меня нет такого книжного стола, в котором были бы ящики. Вот я собрала довольно много пьес, сценариев, эссе, которые которые никогда не были опубликованы. Две пьесы очень хорошие - такие детские, старых времен. И одна совсем недавняя, которую я в минувшем году написала, но она еще не опубликована. И я даже не уверена, что ее когда-нибудь поставят на сцене.

Сергей Мардан:

- А вас много ставят в российских театрах?

Улицкая:

- Ставят, хотя не могу сказать, что много. У меня есть один очень удачный спектакль «Мой внук Вениамин». Я написала пьесу лет 35 или 40 тому назад, мечтала о том, чтобы показать ее Лии Ахеджаковой, но Лия тогда была недосягаемо далеко от меня. И только года четыре тому назад, когда мы уже были в дружеских отношениях, я, вспомнив, сказала Лие: «У меня же есть пьеса, которую я в молодые годы для тебя писала». Она ей очень понравилась. И сейчас Лия, по-моему, уже весь мир объездила с этой пьесой… Спектакль я очень люблю. Лия вообще замечательная.

Людмила Улицкая - одна из самых знаменитых русских писательницФото: Евгения ГУСЕВА

Фридрихсон:

- Хочется поговорить о насущном – это у нас политика. В 2014 году вы писали, что вам стыдно за наш невежественный и агрессивный парламент, за агрессивное и некомпетентное правительство, за руководителей страны – игрушечных суперменов, поклонников силы и хитрости. «Мне стыдно за всех нас, за народ, потерявших нравственные ориентиры». Прошло шесть лет. Чувство стыда у вас осталось?

Улицкая:

- К сожалению, да. Я слышу порой выступления нашего начальства. Все время ощущение людей очень неглубокой культуры.

Фридрихсон:

- Вы кого имеете в виду?

Улицкая:

- Да любого думца.

Фридрихсон:

- У нас новый премьер-министр…

Улицкая:

- Его я ни разу не слышала. Кажется, он профессионал и человек образованный, что очень приятно.

Фридрихсон:

- А Путин?

Улицкая:

- Не доставляет мне большой радости. Знаете, дело в том, что Путин – человек, который вырос в рамках КГБ. Это совершенно особенная организация, которая воспитывает людей в стилистике подозрения, недоверия к людям. Кроме того, это очень жестокая организация.

Фридрихсон:

- КГБ сейчас уже нет.

Улицкая:

- Ну, думаю, что сегодняшняя Россия - вполне правопреемник СССР. Это вопрос, который обсуждается, но мы все советские люди, это не вытравишь. И про себя я тоже это могу сказать. Я с сегодняшним ФСБ не знакома, я не общалась с ними никогда. С КГБ немножко общалась. Думаю, что там сидят все те же самые люди с той же выучкой.

Вы сказали, поговорим о политике. Я к политике испытываю большое отвращение. Я родилась в 1943 году, 10 лет своей жизни прожила при Сталине. И семья моя была молчащая. Никогда ничего не говорили, потому что оба деда сидели. Было ясно, что власть – это всегда что-то очень опасное. До сих пор ощущение страха власти у меня осталось. Страх сидит очень глубоко. Ощущение страха осталось у меня, человека, которому уже 77 лет. И осталось оно и у более молодых людей. Это опасение - а как бы не сказать лишнего? Вдруг что скажу и не получу конфетку и пряник, за которые работаю?.. Это большая моральная проблема. Конечно, 70 лет советской власти – это чудовищное испытание для нравственности народа. Шесть миллионов доносов, которые каждый год писались друг на друга, на родственников, на друзей… Это то, что сидит где-то очень глубоко.

Людмила Улицкая стала гостьей программы «Вечерний диван»Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«В МОИ 77 ДО БАРРИКАДЫ Я НЕ ДОЛЕЗУ»

Фридрихсон:

- В России повысили пенсионный возраст. Похожая история произошла во Франции, но там люди моментально вышли на улицу, стали устраивать погромы, акции протеста, получать дубинками от полиции. Французское правительство в ответ на это сказало: хорошо, подождем, инициатива преждевременная. Почему россияне не поступили ровно так же?

Улицкая:

- Сколько лет длилась советская власть? А до этого сколько лет существовала Российская империя? Сколько лет свободе в нашей стране?.. Советскую власть нельзя назвать властью свободы, правда? Довольно жестко держала она народ, воспитанный в страхе, в рабстве. В 1861 году у нас было отменено крепостное право, а в Англии в это время запустили первую линию метро.

Фридрихсон:

- А современная молодежь, люди, которым сейчас по двадцать лет? Их точно нельзя отнести к людям, выросшим при советской власти…

Улицкая:

- Вот они пойдут [на улицы], когда им пенсию сократят или продлят пенсионный возраст. Эти люди уже пойдут.

Мардан:

- Я хочу вам напомнить один момент. Помните, монетизация льгот была? Вышли пенсионеры, настоящие советские люди, у которых советская власть вчера была, они ее не забыли. Они вышли в Питере, в Москве, по всей России. И отыграли ситуацию назад.

Улицкая:

- Я вас поняла. Честно говоря, меня лично эта пенсионная реформа не очень касается. Мир, в котором я живу, на самом деле, гораздо более материально обеспечен, чем мир тех ста миллионов пенсионеров, которых государство сегодня лишает денег. Поэтому мне это государство и не нравится.

Фридрихсон:

- Почему же вы не выходите против этого? Лично вы. У вас авторитет.

Улицкая:

- Подождите! Баррикад я никаких не вижу.

Фридрихсон:

- Вы готовы на них пойти?

Улицкая:

- Нет, конечно. Зачем мне нужны ваши баррикады?

Фридрихсон:

- А если люди пойдут?

Улицкая:

- Если эти люди пойдут, я скажу: замечательно, ребята, я вас поддерживаю. Вас лишило государство пенсионных денег, вы молодцы. Но в мои 77 лет я до баррикады не долезу. Впрочем, не знаю, посмотрим, какая будет погода и насколько у меня будут болеть ноги.

Людмила Улицкая никогда не жила при власти, которая бы ей нравиласьФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

«ВЛАСТЬ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ В ПРИНЦИПЕ»

Фридрихсон:

- Я так поняла, вы чего-то ждете? И у вас взвешивание в голове. «Если в России бомбанет», «пойду – не пойду».

Улицкая:

Понимаете, дело в том, что всю мою жизнь мне власть не нравится. Первая, при которой я родилась, сталинская. И последующая… Я никогда не жила при власти, которая бы мне нравилась.

Мардан:

- А такая власть возможна?

Улицкая:

- Всегда есть разногласия и противостояние власти и частного человека. Хуже-лучше государство, но это противостояние принципиально.

Власть мне не нравится в принципе. Я, по-видимому, имею какую-то анархистскую жилку. Но я готова работать, вести какую-то общественную деятельность. И я ее делаю, потому что вокруг меня огромное количество друзей, подруг, которые занимаются благотворительной деятельностью, тратят безумное количество времени и сил, чтобы сделать то, что не доделывает государство. А оно не доделывает очень много! И теперешняя пенсионная история, конечно, позор для государства.

Фридрихсон:

- Ну, коли уж мы заговорили о грядущих делах, пойдете голосовать за поправки в Конституцию?

Улицкая:

- 22 апреля меня точно не будет в России. Открепительный талон возьму непременно.

Мардан:

- Подождите, вы гражданин вообще? Вы патриот?

Улицкая:

- После того, как вы мне ответите, что такое патриотизм, я вам отвечу.

Мардан:

- В хрестоматийном понимании - любовь к родине.

Улицкая:

- Да, я очень люблю свой двор, в котором я родилась, все то, что называется «малая родина».

Мардан:

- А страну?

Улицкая:

- Со страной мне стало труднее. Она очень разнообразная, она поворачивается разными лицами. Но то, что культура русская для меня - единственная, я вся ею пронизана, так сказать, - об этом и говорить нечего.

«ИСКУССТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ - КОГДА ХОТЯТ ВЫДАВИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК»

Мардан:

- Как вы воспринимаете то, что происходит с русским языком на Украине?

Улицкая:

- Я была последний раз в Украине, как теперь принято говорить, в 2014 году. И только в Киеве. Это абсолютно русскоязычный город, там я украинской речи просто не слышала. Что сейчас происходит там? Я знаю, что одна моя русскоязычная приятельница, которая живет в Харькове, очень жалуется и говорит, что русский язык там давят…

Мардан:

- Они закрыли все русские школы. Везде.

Улицкая:

- Я этого не знала, это меня очень огорчает. Это, конечно, искусственная ситуация, когда хотят выдавить один язык и навесить украинский на всех. Думаю, что это скорее ситуация политическая, чем филологическая. Что при более нормальных, уравновешенных отношениях, когда Россия признает за Украиной право отделиться и быть самостоятельным государством, и с языком проблема урегулируется…

Мардан:

- Мы должны ждать, когда они поумнеют и изменят эту ситуацию?

Улицкая:

- Кто - они? А, может быть, мы?

Людмила Улицкая недавно закончила работу над сборником, который называется «Непроза»Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Мардан:

- Политическое руководство Украины.

Улицкая:

- Политическое руководство Украины и России. Потому что эта ситуация рождена двумя сторонами. Нельзя сказать, что здесь кто-то один ответственный. Когда политики наши будут умнее, когда они научатся договариваться, когда не будет ситуаций таких, как в Крыму, когда не будет миллиона других ситуаций, о которых мы знаем, ситуация с русскоязычным населением Украины перестанет существовать. Потому что нормально там два языка существуют. Да, конечно, русский язык будет уходить из Украины по мере того, как будет больше украинских школ… Раньше институты все были на русском языке, сейчас их переводят на украинский - это я знаю. Это будет рабочий язык. Но я не считаю, что это правильное политическое движение - закрыть все русские школы.

Фридрихсон:

- Вы несколько раз были на Украине с начала кризиса. Почему не были ни разу в Донбассе?

Улицкая:

- Как-то меня туда и не приглашали. И потом, чего мне ехать, смотреть на войну? Я не журналист. Друзей и любимых людей у меня там никаких нет. Родственников нет. Я не на все войны езжу.

Фридрихсон:

- Дело не в войнах. Просто странно. Во Львов вы приехали с каким-то творческим вечером, а почему ту же творческую встречу не провести для русских людей в Донбассе?

Улицкая:

- А меня никто туда не приглашал.

Фридрихсон:

- То есть, если вас пригласят, вы поедете?

Улицкая:

- Поеду. Интересно.

«НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПИСАТЕЛЬ - ОЧЕНЬ ЖИРНАЯ ПРОФЕССИЯ»

Мардан:

- Скажите, пожалуйста, кто главный русский писатель после 1991 года? Объясню. Вот до 1991-го страшная тирания - и все в стол писали. Наступил августа 91-го - свобода. А чего-то ни Толстых, ни Достоевских нет.

Улицкая:

- Я думаю, человеку, который опишет эту эпоху, понадобится время.

Мардан:

- 30 лет - куда больше-то?

Улицкая:

- Больше, больше. О чем писал Толстой? Про историю, которая для него уже завершилась. Всегда требуется время для того, чтобы осмыслить эпоху. Нет, сегодня нет. У нас есть писатель, который описал советскую эпоху - это Солженицын. Предыдущий писатель эпохи был Толстой, конечно. И наконец Александр Сергеевич Пушкин - мы и говорим: пушкинская эпоха. Это гораздо бОльшие шаги, чем тот, который вы мне предложили. Не 30 лет требуется для вызревания такого глубокого культурного ответа… Тому писателю, который в будущем напишет нам гениальное произведение, сейчас самому 30 лет. А хороших писателей сейчас достаточно.

Мардан:

- Почему вам Нобелевскую премию не дали?

Улицкая:

- Ой, меня даже не занимало это.

Мардан:

- Не может быть, я читал, что вы один из главных кандидатов были. Почему дали Алексиевич? Она ж вообще не писатель.

Улицкая:

- Алексиевич? Вы никогда не смотрели, что такое Нобелевская премия? За что ее дают? Собственно, в чем была идея Нобеля? Давать не за художественную прозу, а за гуманитарный вклад. И Алексиевич гуманитарный вклад внесла весьма большой.

Мардан:

- Если бы вы чуть побольше занимались общественной работой, то могли бы на нее претендовать?

Улицкая:

- Нет, мой дорогой. Нет. Нобелевский комитет работает так же, как все премиальные комитеты в мире. У них есть своя формула политкорректности. Дали негру, теперь пора дать японцу, потом инвалиду… Но, кстати, последнюю Нобелевскую премию получила Ольга Токарчук - она прекрасная писательница! Просто блеск!

Мардан:

- А как вы к русским литературным премиям относитесь?

Улицкая:

- Я считаю, что, чем их больше, тем лучше. Я получила все русские премии, и не для того говорю, чтобы еще какую-нибудь получить. Но для молодых авторов это безумно важно, это дает выход к читателю. Его имя называется со сцены - и сразу его начинают читать, поднимаются тиражи… Я бы только поставила ограничение по возрасту: может быть, надо давать премии людям до 30, до 40, до 50 лет. Чтобы смысл был в этих премиях, чтобы они давали возможность выжить человеку. Вы не думайте, что писатель - это очень жирная профессия.

Мардан:

- Кстати: жирная или нет? У вас большие тиражи?

Улицкая:

- Большие. Меня переводят на 45 языков. Поэтому у меня все в порядке. И в России были очень большие тиражи. Сейчас они у всех уменьшились - есть интернет, мы можем отловить в нем все, что нам надо. Понимаете, дело в том, что мне в жизни повезло. Мы жили очень скудно, но никогда не было бедности настоящей. Вот скудость была. Мне очень хочется, чтобы премию давали молодым. Потому что это может быстро определить судьбу, человеку не придется 20 лет за три копейки бегать вахтером, лифтером, курьером. Это очень тяжело.

Фридрихсон:

- Будущее российской литературы за такими писателями, как вы, или за такими писателями, как Захар Прилепин?

Улицкая:

- Ой, ну кто же это знает? Об этом мы узнаем через сто лет. Кто-то пойдет в мусор, а кто-то будет стоять на полках… Но это не скоро, надо дожить.