Анекдоты: Приближается весна... Из-под кроватей робко появляются первые весы
С возрастом желаний все меньше. Скоро они совпадут с возможностями.
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После недели кропотливой работы с микроскопом крупный ученый-исследователь поднимает свои красные от усталости глаза и уныло спрашивает коллег:
- Господа, никто не знает антонима к слову «эврика»?
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А вы тоже, когда стоите в очереди, больше радуетесь не тому, как она уменьшается, а тому, как она растет позади вас?..
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Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь: главные предметы в школе - физкультура и пение.
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Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.
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Настоящий мужчина должен уметь поджигать избы и шугать коней, чтобы его любимой было чем заняться!
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Одиночество - когда всегда знаешь, чья очередь выносить мусор.
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- Горящие холодным огнем глаза, сильные и нежные руки, страстное дыхание...
- Белла Моисеевна, а еще какие-нибудь приметы были у насильника?
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Решили с мужем выпить вина за нашу любовь! Разнимала нас уже полиция…
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В детском саду:
- А сейчас Димочка расскажет вам историю «Случай в лесу», которую придумал сам.
Димочка обиженно:
- Ничего я не придумал, они и вправду голые были!
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В кабинет врача вваливается человек с цветами, конфетами и коньяком:
- Доктор, я пришел сказать вам спасибо!
- Простите, вы пациент или наследник?
ИСТОЧНИК KP.RU