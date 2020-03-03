2020-03-02T17:20:35+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Приближается весна... Из-под кроватей робко появляются первые весы

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С возрастом желаний все меньше. Скоро они совпадут с возможностями.

* * *

После недели кропотливой работы с микроскопом крупный ученый-исследователь поднимает свои красные от усталости глаза и уныло спрашивает коллег:

- Господа, никто не знает антонима к слову «эврика»?

* * *

А вы тоже, когда стоите в очереди, больше радуетесь не тому, как она уменьшается, а тому, как она растет позади вас?..

* * *

Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь: главные предметы в школе - физкультура и пение.

* * *

Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.

* * *

Настоящий мужчина должен уметь поджигать избы и шугать коней, чтобы его любимой было чем заняться!

* * *

Одиночество - когда всегда знаешь, чья очередь выносить мусор.

* * *

- Горящие холодным огнем глаза, сильные и нежные руки, страстное дыхание...

- Белла Моисеевна, а еще какие-нибудь приметы были у насильника?

* * *

Решили с мужем выпить вина за нашу любовь! Разнимала нас уже полиция…

* * *

В детском саду:

- А сейчас Димочка расскажет вам историю «Случай в лесу», которую придумал сам.

Димочка обиженно:

- Ничего я не придумал, они и вправду голые были!

* * *

В кабинет врача вваливается человек с цветами, конфетами и коньяком:

- Доктор, я пришел сказать вам спасибо!

- Простите, вы пациент или наследник?

ИСТОЧНИК KP.RU

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