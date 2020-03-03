Их теперь вылечат!

Итак, есть никому не известный до сего момента жених. Оценивать его внешнюю привлекательность не возьмусь, но не Ален Делон, точно. И не миллионер. То есть мы проверяем чистоту чувств. Девушки пришли не за его сердцем, а для раскрутки Инстаграмов, продвижения себя в мире шоу-бизнеса и в поисках будущего мужа, который (по бизнес-плану) щелкает пультом на своей яхте где-то в Мраморном море и потихоньку влюбляется в красавицу на экране. Романтика налицо. Уже хорошо.

А совершенно великолепные Ирина Горбачева и Павел Деревянко, в качестве друзей жениха тестирующие невест, сами по себе создали совершенно новый формат - как двумя вздохами, тремя взглядами и парой вопросов исчерпывающе вскрыть тонкую душу претенденток и обнаружить ворох пороков и полное отсутствие мысли за огромными влажными глазами.

Шоу наконец-то превратилось из демонстрации глянцевой жизни в портрет поколения, в картину с почти сатирическим взглядом. И это прекрасно. Возведенная в религию охота за мужьями требует своего художника. И потом, когда лет через 10 общество ужаснется этой деградации семейных ценностей, у нас останется «Холостяк» как концентрат очевидной пошлости. Но именно эта программа - один из первых шагов к осознанию пошлости целевой аудиторией данного проекта - девицами на выданье.

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