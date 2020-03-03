2020-03-02T18:16:17+03:00
Телевизор

Пропал дантист, невольник чести

Решение прервать парад холостяков-звезд (Воробьев, Батрутдинов, Крид) и в седьмом сезоне отдать главную роль человеку немедийному выглядит разумным - зрителям будет проще поверить в то, что герой честен в своих намерениях
Глеб ГУБАРЕВ
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Успешный столичный стоматолог поначалу кажется холостяком без подвоха. Фото: Канал ТНТУспешный столичный стоматолог поначалу кажется холостяком без подвоха. Фото: Канал ТНТ
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И успешный столичный стоматолог поначалу кажется холостяком без подвоха. Даже вступительная речь Антона, пусть и подпорченная банальщиной в духе «жизнь без поиска любви не имеет смысла», выдавала в нем человека достаточно приличного, что уже нонсенс для реалити-шоу. Увы, трамвайное хамство крайне редко позволяет вшивой интеллигенции «разевать рот», и против воспитанного дантиста здесь выступает целая армия девиц, большинство из которых свою базарную сущность не в состоянии замаскировать дорогим макияжем и обилием английских словечек типа «кул» и «ту мач».

Эти дамы, конечно, рассчитывали получить в качестве объекта охоты кого-то пожирнее стоматолога. «По-любасу это будет селеба» (в переводе с маргинального на русский - «в любом случае это будет знаменитость»), - так рассуждали они, отправляясь на встречу с холостяком. Не вышло с «селебой»? Ничего, и этот сойдет. Всей своей хабалистостью «невесты» наваливаются на то немногое, на что можно в этом шоу смотреть, - на собственно холостяка, на его симпатичных друзей-советчиков Деревянко и Горбачеву, на очаровательную звезду «Физрука» Полину Гренц, невесть как оказавшуюся в этом клоповнике. И в итоге досрочно, еще до наступления полуночи, превращают карету в тыкву. То есть в очередную версию «Дома-2».

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Сама идея шоу «Холостяк» напоминает выборы жены царем Алексеем Михайловичем. От нее разит средневековьем и ущербностью. Но новый сезон подает сигналы: мы все понимаем! Нас заставили. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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