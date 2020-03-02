2020-03-02T19:06:59+03:00
Экономика

Центробанк повременит с продажей Сбера

Сделку почти на три триллиона рублей могут сдвинуть на полгода
Евгений БЕЛЯКОВ
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Сделка должна была состояться до 1 июня. Но теперь ее хотят перенестиСделка должна была состояться до 1 июня. Но теперь ее хотят перенестиФото: REUTERS
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Центробанк считает, что правительству не стоит спешить с покупкой контрольного пакета акций Сбербанка - крупнейшей кредитной организации страны. Три недели назад Минфини и ЦБ договорились, что 50% плюс 1 акция перейдут в собственность государства. За это Фонд национального благосостояния (ФНБ) в течение нескольких лет перечислит Центробанку 2,7 трлн. рублей. Сделка должна была состояться до 1 июня. Но теперь ее хотят перенести.

- Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок - до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета, - заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Она пояснила, что цена будет определяться исходя из средней цены акции Сбербанка за предшествующие сделке шесть месяцев. В нынешних условиях у такой формулы есть большие риски. Котировки акций в последние две недели прыгают то вверх, то вниз по всему миру.

Предполагается, что ЦБ получит от ФНБ валюту и в течение четырех лет будет продавать ее на бирже и возвращать в бюджет два триллиона рублей. Их планируют потратить на социальные программы. Оставшиеся 700 млрд рублей ЦБ потратит на погашение собственных убытков, возникших из-за финансового оздоровления нескольких крупных банков.

Греф:«За январь этого года мы заработали 80 млрд руб. чистой прибыли».Глава Сбербанка также доложил президенту о результатах работы предприятия за 2019 год

ИСТОЧНИК KP.RU

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