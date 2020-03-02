2020-03-02T19:25:00+03:00
Звезды

Развелась с мужем и снова беременна: поэтесса Вера Полозкова ждет третьего ребенка

33-летняя звезда объявила радостную новость
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вера не уточнила, кто является отцом ребенкаВера не уточнила, кто является отцом ребенкаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поэтесса Вера Полозкова беременна третьим ребенком. Пикантность ситуации заключалась в том, что в последнее время звезда то сходилась, то расходилась с мужем Александром Бганцевым. С 2019 года супруги официально находятся в разводе.

Вера Полозкова разместила в блоге фото, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. В кадре знаменитость позирует на фоне пальм. Полозкова предстала в голубом топе и длинной юбке. Она демонстрирует публике внушительных размеров животик.

"Весна предстоит интересная, кстати. 33 недели, девчонка на этот раз", - подписала Вера яркий снимок.

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Девчонка на этот раз
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Судя по геотегу, она находится в Гокарне. Название маленького городка знакомо всем без исключения жителям Индии. Ведь, по преданию, в пещерах Гокарны родился бог Шива. Он вылез из уха священной коровы. Богиня Притхиви приняла образ животного. Поэтому то место, где родился Шива и назвали Гокарна, что означает "ухо коровы".

Вера не уточнила, кто является отцом ребенка. Имя нового возлюбленного звезда держит в тайне.

В 2019 году она рассказала о расставании с мужем - музыкантом Александром Бганцевым. Он был одним из музыкантов ее коллектива, играл на бас-гитаре. От него она родила двух сыновей - пятилетнего Федора и двухлетнего Савву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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