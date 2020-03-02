2020-03-02T19:00:22+03:00
Политика

Путин поручил за полгода научить чиновников русскому языку

Президент поставил перед Мишустиным титаническую задачу
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Среди поручений подготовка к празднованию 225-летия ПушкинаСреди поручений подготовка к празднованию 225-летия ПушкинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Обучить российских чиновников говорить, а возможно - даже и писать на правильном русском языке, такую задачу поставил Владимир Путин перед правительством по итогам Совета по русскому языку. Правда, сам Совет проходил еще в октябре прошлого года при кабинете министров Дмитрия Медведева, а воплощать в жизнь его идеи предстоит кабмину Михаила Мишустина.

Среди поручений подготовка к празднованию 225-летия Пушкина: оцифровка рукописного фонда Пушкинского дома и реставрация пушкинских музеев, распоряжение по составлению электронного словаря современного русского языка. Но самое интересное, конечно, "утверждение кабинетом министров норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка", поручение правительству подготовить проект закона о контроле за грамотностью чиновников.

Как это будет реализовываться на практике, пока не понятно, но цель перед Мишустиным стоит титанических масштабов. Отчет президенту предстоит дать уже 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом, и он все знает»
Путин поручил разработать закон о нормах русского языка для чиновников
Поправка Путина в Конституцию предлагает запретить отчуждение российских территорий
Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Путин внёс на рассмотрение поправку в Конституцию о признании брака союзом мужчины и женщины
МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в поездах
«Вам руки не подам»: немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса
Риелтор назвал популярные способы мошенничеств с недвижимостью
Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы
Задержан мужчина, взявший в заложники около 30 человек в ТЦ на Филиппинах
В ДНР сообщили о невозможности провести обмен пленными до конца марта из-за позиции Киева
ФАС подозревает наличие новых картельных сговоров на рынке медицинских масок
В Германии беспилотник парализовал взлёт и посадку более 70 рейсов
Эрдоган: у Турции нет никаких проблем с Россией и Ираном в Сирии
CAS потребовал от МОК в течение суток объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Риелтор объяснила рост числа афер с недвижимостью в России
Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на борту самолёта Москва-Пекин
Мирные жители возвращаются в старые кварталы Алеппо
Погиб Владимир Шуралев: экс-замминистра обороны СССР сбила машина
Верующие иранцы целуют и облизывают святыни, чтобы показать своё презрение к коронавирусу
Пенсии по инвалидности начнут назначать автоматически с 2021 года
Горячий обед для школьников в среднем будет обходиться государству в 60 рублей
Песков: Эрдоган прибудет в Москву на переговоры с Путиным 5 марта
В Ухане частично закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом
Эксперт объяснил, почему нельзя снижать нештрафуемый порог скорости
Российский летчик Ярошенко все-таки дождался медпомощи в тюрьме США
Президент Международной федерации хоккея не видит смысла в проведении чемпионата мира без зрителей
Врачи рассказали, как продукты полезно есть на ночь
Нотариусы стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью