2020-03-02T19:01:42+03:00
Общество

Доктор Брант о коронавирусе: мы делаем вид, что ничего не происходит, и, наверное, сейчас это лучшее, что мы можем сделать!

Медицинский директор сети медицинских центров Клиника «Семейная» Павел Бранд считает, что начало эпидемии мы уже проморгали
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Китайский коронавирус добрался до Москвы. Удастся ли не допустить эпидемии?Китайский коронавирус добрался до Москвы. Удастся ли не допустить эпидемии?Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Вы думаете, что в РФ нет заболевших коронавирусом COVID-19? Давайте вспомним:

1. У нас протяженная сухопутная граница с Китаем.

2. В РФ, по официальным данным, проживает 40 000, а по неофициальным - почти миллион китайцев. Они постоянно перемещаются через границу. К ним приезжают родственники и друзья, они сами ездят на родину достаточно регулярно.

3. У России с Китаем большой товарооборот, и много китайских бизнесменов прилетают к нам каждый день. Наши бизнесмены очень активно летают в Китай.

Таким образом, у нас даже теоретически не может не быть инфицированных. Они есть, и их реально много. Почему же мы про это не знаем? Проблема в том, что наша система здравоохранения не работает.

Павел Бранд. Фото: YouTube

Павел Бранд.Фото: YouTube

Вы только вдумайтесь: анализ на коронавирус невозможно сдать в Москве без госпитализации в КИБ № 1 (Клиническая инфекционная больница № 1), от которой все бегут как черт от ладана. Что уж говорить о Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Находке и т. д., где вероятность инфицирования просто огромна из-за тесных связей с Китаем...

Ну умер пожилой человек в Хабаровске от пневмонии. Смерть от пневмонии само по себе явление нередкое. Никто не будет проверять на коронавирус, тем более что проверять все равно нечем...

Самое интересное, что в данном случае такое положение дел не самый худший вариант. Паника по поводу COVID-19 явно избыточна. Экономический ущерб от вируса, который в разы слабее сезонного гриппа, просто колоссален, и то, что у нас эпидемии как будто бы и нет, видимо, играет нам на руку. У нас не закидывают камнями автобусы, не сметают с полок последние упаковки соли и спичек, не блокируют целые регионы страны для посещения. Мы делаем вид, что ничего не происходит, и, наверное, сейчас это лучшее, что мы можем сделать...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Что делают в Москве для борьбы с коронавирусом

Популярный врач рассказал о том, какие меры принимают столичные власти и медики, чтобы избежать эпидемии

Александр Мясников - главный врач городской клинической больницы № 71. В прошлом руководил Кремлевской больницей Управления делами президента. О том, как устроено столичное здравоохранение, он знает великолепно. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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