Доктор Брант о коронавирусе: мы делаем вид, что ничего не происходит, и, наверное, сейчас это лучшее, что мы можем сделать!

Вы думаете, что в РФ нет заболевших коронавирусом COVID-19? Давайте вспомним:

1. У нас протяженная сухопутная граница с Китаем.

2. В РФ, по официальным данным, проживает 40 000, а по неофициальным - почти миллион китайцев. Они постоянно перемещаются через границу. К ним приезжают родственники и друзья, они сами ездят на родину достаточно регулярно.

3. У России с Китаем большой товарооборот, и много китайских бизнесменов прилетают к нам каждый день. Наши бизнесмены очень активно летают в Китай.

Таким образом, у нас даже теоретически не может не быть инфицированных. Они есть, и их реально много. Почему же мы про это не знаем? Проблема в том, что наша система здравоохранения не работает.

Павел Бранд.Фото: YouTube

Вы только вдумайтесь: анализ на коронавирус невозможно сдать в Москве без госпитализации в КИБ № 1 (Клиническая инфекционная больница № 1), от которой все бегут как черт от ладана. Что уж говорить о Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Находке и т. д., где вероятность инфицирования просто огромна из-за тесных связей с Китаем...

Ну умер пожилой человек в Хабаровске от пневмонии. Смерть от пневмонии само по себе явление нередкое. Никто не будет проверять на коронавирус, тем более что проверять все равно нечем...

Самое интересное, что в данном случае такое положение дел не самый худший вариант. Паника по поводу COVID-19 явно избыточна. Экономический ущерб от вируса, который в разы слабее сезонного гриппа, просто колоссален, и то, что у нас эпидемии как будто бы и нет, видимо, играет нам на руку. У нас не закидывают камнями автобусы, не сметают с полок последние упаковки соли и спичек, не блокируют целые регионы страны для посещения. Мы делаем вид, что ничего не происходит, и, наверное, сейчас это лучшее, что мы можем сделать...

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