Партнеры по БРИКС поддержали ключевые экономические инициативы российского председательства

26-28 февраля состоялось первое в период российского председательства в БРИКС заседание Контактной группы «пятерки» по экономическим и торговым вопросам.

Организатором выступил Фонд Росконгресс.

Участники поддержали обозначенные российской стороной ключевые экономические приоритеты российского председательства: «торговля и инвестиции без барьеров и санкций», «цифровая экономика на службе человека», «устойчивый рост и сбалансированное развитие». Состоялась дискуссия по впервые представленной российской стороной новой версии Стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года. «Основной акцент нами сделан на сотрудничестве «пятерки» в области цифровой трансформации, а также повышении роли повестки устойчивого и инклюзивного развития», - отметила директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Наталья Стапран. В документе обозначены остростоящие перед странами БРИКС проблемы, прежде всего касающиеся развития инфраструктуры, в том числе удаленных и сельских регионов.

Среди новых тем российского председательства особый интерес партнеров вызвала комплексная российская инициатива о развитии и интеграции удаленных и сельских регионов, системная проработка которой активно ведется в настоящее время в форуме АТЭС, ШОС, Диалоговом партнерстве Россия-АСЕАН.

Наталья Стапран отметила, что при рассмотрении вопросов электронной торговли страны договорились обсудить лучшие практики и подходы к защите прав потребителей. «Уверена, что российский опыт цифровизации этой сферы будет очень востребован. Вопросы цифровой трансформации в контексте развития сферы услуг и передовой опыт в этой сфере также станут важной темой дискуссий», - сказала она.

Также страны БРИКС обсудили вопросы поддержки многосторонней торговой системы, реформы ВТО и подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО, которая пройдет в июне 2020 года в г. Нур-Султан, Казахстан (МК-12). Стороны подтвердили первоочередную значимость разрешения кризиса Апелляционного органа ВТО и важность сохранения двухступенчатой системы разрешения споров в рамках ВТО. Договорились продолжить совместную работу по поиску «точек соприкосновения» как по переговорной повестке организации, так и по реформенной повестке ВТО.

Обсудили вопросы транспарентности торговой политики и возможные дальнейшие шаги для обеспечения более прозрачных условий для экономической деятельности операторов стран БРИКС.

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации