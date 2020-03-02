Екатерина Климова показала неземной красоты дочь

Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. От брака с актером Игорем Петренко у нее родились сыновья Матвей и Корней. А Геле Месхи актриса подарила дочь Беллу. 2 марта старшая наследница звезды отмечает 18-летие.

Екатерина Климова в честь совершеннолетия старшей дочери Елизаветы разместила в блоге портрет наследницы с цветком в руках. "Елизавете сегодня исполнилось 18 лет. От всей души поздравляю нашу огромную семью с этим событием! Мы вырастили этот цветок!", - написала актриса.

Она поблагодарила судьбу за такое счастье и обратилась к наследнице: "Судьба да будет к тебе благосклонна. Все видят твою внешнюю красоту, но душа твоя еще прекраснее. Когда-нибудь у тебя появятся шипы, самые нежные и изящные, но сильные, как моя любовь. Цвети".

klimovagram Елизавете сегодня исполнилось 18 лет

Поклонников звезды такие эмоциональные слова привели в восторг. Фолловеры стали поздравлять Елизавету с совершеннолетием. "Неземная красотка. С совершеннолетием!", "Хороша, ох, как хороша, Елизавета", "Какая красивая", "Счастья и здоровья Лизе! Пусть Господь ведет и защищает по жизни, так, чтобы и шипы не понадобились!", "Пусть жизнь улыбается всей вашей семье", - написали обыватели.

В этом году девушка оканчивает Ломоносовскую школу. Наследнице актрисы предстоит определиться с будущей профессией и вузом, в котором она продолжит учебу. Ранее Елизавета подумывала связать свою жизнь с журналистикой.

Сама Климова готова поддержать любой выбор дочери. Она не хочет оказывать давление на ребенка.

khrsh.lv Желаю вам таких же терпеливых братьев...

Стоит отметить, что отец Лизы - ювелир Илья Хорошилов принимает активное участие в воспитании дочки. У Екатерины Климовой прекрасные отношения с женой бывшего супруга. Она давно дружит с актрисой Еленой Бирюковой. Имея за плечами два неудавшихся брака, лишь с Хорошиловым актриса обрела истинное счастье.

Елена признавалась, что не могла понять, почему Климова ушла от ювелира к Игорю Петренко. Бирюкова и Хорошилов познакомились благодаря Екатерине, которая пригласила свою близкую подругу на день рождения их с Ильей общей дочери Лизы. По словам Бирюковой, это была любовь с первого взгляда. "Когда увидела его, я подумала, что хотела бы, чтобы у моего ребенка был такой отец. Больше ни с кем у меня такого не было... Как я сообщила ей, что живу с ее мужем? Кажется, на гастролях, прямо сказала: «Я с твоим мужем», - делилась Елена.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила супругу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.