2020-03-02T20:24:36+03:00
Общество

В сети стартовало народное голосование за лучший товар и услугу для детей

В онлайн-голосовании участвуют номинанты премии «Золотой медвежонок»
Поделиться:
Национальная премия «Золотой медвежонок» является общеотраслевой наградой в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьмиНациональная премия «Золотой медвежонок» является общеотраслевой наградой в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми
Изменить размер текста:

Ассоциация индустрии детских товаров (АИДТ) объявила о старте открытого онлайн-голосования в рамках подготовки к 10-й Церемонии награждения Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». В нем могут принять участие все желающие, кто считает себя экспертом в детских брендах и протестировал их на практике. Отдать свой голос можно до 18 марта.

В онлайн-голосовании участвуют номинанты премии «Золотой медвежонок» — товары и услуги для детей, которые появились на рынке или добились выдающегося успеха в прошедшем 2019 году. Каждого участника можно оценить в диапазоне от равнодушия («0» баллов) до абсолютного восторга («10» баллов). Победитель народного онлайн-голосования получит специальный приз в соответствующей номинации.

18 марта состоится Церемония награждения премии «Золотой медвежонок». Она пройдёт в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Конкурс проводится ежегодно и является индустриальным знаком качества.

Национальная премия «Золотой медвежонок» является общеотраслевой наградой в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров индустрии. Главный индустриальный конкурс создан по инициативе Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) и существует с 2010 года. За это время около 300 товаров и услуг стали победителями и лауреатами премии, рекомендованы как лучшие в своих категориях.

Объективность премии подтверждается открытой публичной защитой номинантов, участием в Экспертном совете научных и отраслевых авторитетов, победителей премии предыдущего года, партнерами в сфере аудита, Наблюдательным советом. С 2017 года Оргкомитет предоставляет возможность получения письменного заключения Экспертного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки
Супруг аптечного блогера не в первый раз покупал сухой лед, рассказал представитель фирмы-продавца [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 52
Поправки Путина в Конституцию закрепляют МРОТ не ниже величины прожиточного минимума
Собянин рассказал о мерах профилактики коронавирусной инфекции в Москве
США исключили из санкционных списков две российские компании
В Раде заявили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом, и он все знает»
Путин поручил разработать закон о нормах русского языка для чиновников
Поправка Путина в Конституцию предлагает запретить отчуждение российских территорий
Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Путин внёс на рассмотрение поправку в Конституцию о признании брака союзом мужчины и женщины
МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в поездах
«Вам руки не подам»: немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса
Риелтор назвал популярные способы мошенничеств с недвижимостью
Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы