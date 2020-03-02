В сети стартовало народное голосование за лучший товар и услугу для детей

Ассоциация индустрии детских товаров (АИДТ) объявила о старте открытого онлайн-голосования в рамках подготовки к 10-й Церемонии награждения Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». В нем могут принять участие все желающие, кто считает себя экспертом в детских брендах и протестировал их на практике. Отдать свой голос можно до 18 марта.

В онлайн-голосовании участвуют номинанты премии «Золотой медвежонок» — товары и услуги для детей, которые появились на рынке или добились выдающегося успеха в прошедшем 2019 году. Каждого участника можно оценить в диапазоне от равнодушия («0» баллов) до абсолютного восторга («10» баллов). Победитель народного онлайн-голосования получит специальный приз в соответствующей номинации.

18 марта состоится Церемония награждения премии «Золотой медвежонок». Она пройдёт в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Конкурс проводится ежегодно и является индустриальным знаком качества.

Национальная премия «Золотой медвежонок» является общеотраслевой наградой в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров индустрии. Главный индустриальный конкурс создан по инициативе Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) и существует с 2010 года. За это время около 300 товаров и услуг стали победителями и лауреатами премии, рекомендованы как лучшие в своих категориях.

Объективность премии подтверждается открытой публичной защитой номинантов, участием в Экспертном совете научных и отраслевых авторитетов, победителей премии предыдущего года, партнерами в сфере аудита, Наблюдательным советом. С 2017 года Оргкомитет предоставляет возможность получения письменного заключения Экспертного совета.