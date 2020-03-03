2020-03-02T21:05:39+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы поститься собираетесь?

У православных начался Великий пост, который продлится 7 недель (до Пасхи - 19 апреля)
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Вопрос дня: А вы поститься собираетесь?Вопрос дня: А вы поститься собираетесь?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Антон АЛИХАНОВ, губернатор Калининградской области:

- Это мое, очень личное. Ничего комментировать не буду, извините. (Так губернатор объяснил свой отказ от Instagram на время поста. В соцсети он написал: «Вернусь через 7 недель».)

Эдита ПЬЕХА, народная артистка СССР:

- Я всю жизнь пощусь. Жила в беде, в недостатке. Не привыкла обжираться. Посмотрите на меня, мне 82 года. Я думаю, человек проживет дольше, если будет скромным в этом деле.

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт, Герой Советского Союза:

- Я не атеист, но поститься не буду. Что касается поста в космосе, то его там нет. Космонавту без мяса не обойтись. И это не грех! Церковь освобождает от поста тех, кто в дороге.

Сергей СТЕПАШИН, глава Императорского православного палестинского общества:

- А как же! Буду! Тот, кто соблюдает пост, а он есть и в других религиях, здоровее выглядит. Пост - это особое слово, в том числе для военных. Дух укрепляет - это точно.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Я для себя выбрал ограничения... Но в пост главное - не есть людей. Если человек ходит с капустным листом в бороде, голодный, злой и на всех бросается, то это никакой не пост.

Михаил БОЯРСКИЙ, актер и певец:

- Нет, не собираюсь - постоянно в разъездах, с собой брать еду невыгодно, приходится питаться тем, что есть под рукой.

Геннадий ОНИЩЕНКО, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Пощусь много лет. Всем, кто постится, желаю гармонии между духом и телом. (А людям, у которых проблемы с эндокринной системой, с онкологией, поститься не рекомендую.) Воздержание от пищи притупляет похотливые потребности. А молодым людям, если у них секс по любви, это не запрещено, тем более если это для продления рода. Но если вы прелюбодействуете, так это не приветствуется даже без поста.

Дмитрий, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Не курил с начала года. Перед постом сорвался, прямо бес попутал. Но сейчас думаю, что пост - как раз тот самый стимул, чтобы бороться с демонами вроде вредных привычек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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