Данила Козловский поделился первым фото с новорожденной дочкой

Данила Козловский в Инстаграме поделился трогательным снимком с новорожденной дочкой: на фото 34-летний актер держит девочку на руках и нежно целует ее в макушку. Малышку артисту подарила его подруга, 32-летняя актриса Ольга Зуева. Ольга рожала дочь в США, и первое фото в жизни девочки, по-видимому, сделано в американской клинике.

- Моя вселенная. Папочкино время, - написал Козловский в своем блоге, сопроводив пост хэштегом #ябатя.

Поклонники в комментариях поздравляют артиста и желают ему и дочке счастья и здоровья. О беременности Ольги стало известно в конце октября. Зуева никак не комментировала свое интересно положение, но округлившийся животик тогда было уже не скрыть, и СМИ тут же написали, что Данила Козловский готовится стать отцом.

danilakozlovsky Моя вселенная. Daddy s time #ябатя

О том, что у них родилась дочка, вчера сообщила Ольга в соцсетях. Она сфотографировалась с малышкой на руках и поблагодарила судьбу за самый важный в ее жизни подарок.

- Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня, - написала актриса.

Козловский и Зуева встречаются уже около четырех лет. Актеры ведут закрытый образ жизни и практически не рассказывают о личной жизни. Несмотря на долгие отношения, Данила пока не торопится сделать своей подруге предложение руки и сердца. Возможно, Ольга получит долгожданное обручальное колечко теперь, после рождения дочки. И для Данилы, и для Ольги девочка стала первым ребенком.

О том, что у них родилась дочка, первой рассказала Ольга. Фото: Инстаграм.

Ольга родом из Владивостока, уже в 15 лет эффектную красавицу заметили представители модельного агентства и пригласили ее на работу в Японию. Затем она получила несколько модельных контрактов в Европе, работала манекенщицей в Париже, Милане и Лондоне. А потом отправилась покорять Нью-Йорк, где снималась в эпиздах голливудских фильмов. В России ее первой заметной работой стала спортивная драма «Тренер», где она сыграла вместе с Данилой Козловским.

Когда именно познакомились Ольга и Данила, неизвестно. Сама актриса на этот вопрос отвечает, что знакомы они давно. Весной 2016 года Ольга из Нью-Йорка переехала в питерскую квартиру Козловского, расположенную в старинном здании в центре города.