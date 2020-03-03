Спрячемся от Covid-19 в персональных коконах

Летучие мыши — зверьки, в организме которых якобы был взращен новый коронавирус Covid-19, надоумили китайского дизайнера Сунь Дайонга (Dayong Sun) на идею защитного костюма. Костюм получился похожим на крылья летучей мыши. И название Сунь дал ему соответствующее «Be a Bat Man» (Стань Бэтменом). То есть, человеком-летучей мышью.

Внутри "летучей мыши" - обеззараживающие ультрафиолетовые лучи и тепло.

Конструкцию, предназначенную для посещения людных мест, придется носить, как рюкзак. Она представляет собой кокон из прочного пластика, внутри которого размещены нагревательные элементы и ультрафиолетовые лампы. И те и другие служат для дезинфекции ближайшего пространства, окружающего человека. Лампы светят постоянно, обеззараживая воздух. Подогрев включается периодически, поднимая температуру внутри кокона до 56 градусов Цельсия — вроде бы смертельных для китайского коронавируса.

Спереди костюм похож, скорее, на яйцо, а не на летучую мышь.

Сунь считает, что защитная среда, создаваемая внутри кокона, будет распространяться и перед ним — оздоравливать пространство в целом.

Защитный костюм, о котором рассказала британская The Daily Mail, конечно, куда более продвинут, чем банальные маски и даже респираторы. Но пока он существует лишь в виде концепции. Дизайнер ищет инвесторов, чтобы начать производство. Пока эпидемия не закончилась.

В метро в таком костюме будет, конечно, тяжело. А на улице - вполне терпимо.