Мария Кожевникова рассказала о разделе имущества с мужем

Мария Кожевникова призналась, что до сих пор не расписана с отцом своих троих детей, бизнесменом Евгением Васильевым. В 2013 году пара обвенчалась в православном храме в Ницце. Однако с тех пор супруги так и не дошли до загса и не поставили штамп в паспорте. Об этом 35-летняя актриса рассказала в телешоу «Звезды сошлись».

- Если батюшка знает твою семью, знает, что у мужчины нет второй жены, то он имеет право обвенчать. Закона, запрещающего венчания без штампа в паспорте, не существует, - рассказала Мария.

Актриса считает, что для счастливой семейной жизни штамп в паспорте вовсе не обязателен, и пока не хочет ничего менять в своем статусе. Нет у Марии и юридически оформленного брачного договора, который бы регулировал финансовые вопросы в семье.

Кожевникова и Васильев воспитывают троих сыновей, младшему из которых, Василию, всего два года. Старшим наследникам артистки чуть больше: Ивану 6 лет, Максиму — 5. Супруги счастливы вместе, и актриса даже не может себе представить, что муж способен ей изменить.

- Я люблю своего мужа, я ему доверяю. И у меня нет сейчас даже чисто гипотетически такой мысли, что он может изменить, - отмела она все каверзные вопросы ведущих шоу.

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Если же развод все же случится, делить супругам нечего. Дом в Подмосковье, в котором живут Мария и Евгений, арендованный. Пара снимает особняк и пока не собирается обзаводиться собственным. Кожевникова признается, что они мечтают о большом доме, в котором у каждого ребенка была бы своя детская. Пока что супруги только идут к своей мечте и копят деньги на строительство собственного семейного гнездышка.

Муж Кожевниковой – не публичный человек и практически не появляется рядом с ней на тусовках. По словам актрисы, ему не нужна известность, и пиариться за счет жены Евгений считает унизительным для себя. Познакомилась супруги в компании общих друзей. То, что этот мужчина стал очень важным для нее, Кожевникова поняла три месяца спустя, когда заметила, что каждое утро в первую очередь звонит Евгению, а не маме, как это было всегда.

- Я впервые почувствовала себя как за каменной стеной, Женя окутал меня заботой, до него я всегда проблемы решала сама, - рассказывала актриса.

Супруг Марии занимается IT-технологиями.

- Муж у меня очень силен в точных науках. В школе Женя постоянно участвовал в олимпиадах по математике, - рассказывала Кожевникова в интервью «Комсомольской правде». - Правда, учителя часто ставили ему четверки - только за то, что он писал готовый ответ, который рождался в голове, без письменного пояснения к решению задачи. Он вычислял все в уме. Потом с двух экзаменов поступил на мехмат МГУ, при этом никогда ничего не зубрил. У него эти способности унаследованы от отца. Он уже в 27 лет возглавлял закрытую лабораторию. Надеюсь, Ваня также унаследует от папы способности к точным наукам.