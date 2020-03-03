Владимир Путин - о гражданском обществе и иноагентах: Есть правила, которых должны придерживаться все

Владимир Путин ответил на вопросы Андрея Ванденко о гражданском обществе и иностранных агентах. Разговор состоялся в рамках большого проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Андрей Ванденко

Эх… гражданское общество.

Владимир Путин

Да. А почему Вы так вздохнули тяжело?

Андрей Ванденко

Потому что следующий вопрос будет о том, почему с активной частью общества государство предпочитает общаться с помощью дубинок?

Владимир Путин

Неправда. Активная часть общества — не только так называемая несистемная оппозиция, которая нарушает действующий закон. Зачем Вы так сужаете активную часть общества? Активная часть общества — это и волонтёры, их уже миллионы у нас, миллионы уже. Это же активная часть общества — молодые, эффективные, деятельные люди, которые работают в самых разных сферах: и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, в сфере экологии. Просто помогают людям активно, здорово. Вы знаете, я иногда смотрю на них с восторгом, прямо со слезами на глазах, потому что действительно очень здорово люди работают. Есть, и всегда была, и всегда будет такая часть общества в любой стране, которая не согласна с действующей властью. И это очень хорошо, что такие люди есть. Кстати говоря, вот обратите внимание, если происходят какие-то революционные события, люди, которые довели до революции, они, как правило, во власти тоже не задерживаются. Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время. И потом сами развалились и страну за собой утащили. Но что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я всё-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов, так далее.

Андрей Ванденко

Чего ж их тогда так контропупят?

Владимир Путин

Сейчас скажу. Потому что есть правила, которых должны придерживаться все. И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдём до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?

Андрей Ванденко

А когда у нас на улицах жгли машины? После поражения сборной в Японии, вот последний раз.

Владимир Путин

Нет. Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать. Вы хотите выразить свою точку зрения, своё мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте. В некоторых странах, практически во всех странах, в том числе в европейских, за несанкционированные акции лишение свободы предусматривается. Там небольшие сроки, от шести месяцев до года. Но в некоторых странах просто за несанкционированные акции, там, если 12 человек, по-моему, где-то в Швеции, что ли, уже считается — массовые беспорядки. Пятёрочка ломится или десяточка. У нас такого нет, понимаете?

Андрей Ванденко

Ну, трёшечка.

Владимир Путин

Трёшечка — это меньше, чем десяточка.

Андрей Ванденко

Тоже немало.

Владимир Путин

Тоже немало, не нарушай закон.

Андрей Ванденко

Ну, это отдельная тема, долго можем обсуждать, там заявку подали, её не утвердили, пошли вышли, ничего не хотели и так далее, и потом уже поди разберись, кто чего кому. Кто у кого шубу украл?

Владимир Путин

Ну, это неважно, кто у кого. Добейтесь, чтоб вам дали такое разрешение. Там же то же самое, там тоже ходят и получают эти разрешения.

Андрей Ванденко

А статус иноагента?

Владимир Путин

Не получили разрешения — не ходят.

Андрей Ванденко

А статус иноагента зачем?

Владимир Путин

Не получили и вышли — пожалуйте бриться.

Андрей Ванденко

М-м, хорошо.

Владимир Путин

Отдохнуть, немножко расслабиться.

Андрей Ванденко

В смысле наголо?

Владимир Путин

Ну естественно. А как же?

Андрей Ванденко

На три года? Или на пять?

Владимир Путин

Как суд решит.

Андрей Ванденко

Опять суд. А статус иноагента?

Владимир Путин

Ну чего статус иноагента? Это же не мы придумали. Ну это разве мы придумали статус иноагента? С 38-го года или с 37-го, по-моему, с 38-го в США действует этот закон, до сих пор применяется.

Андрей Ванденко

Мало ли чего! Извините, в некоторых странах жёлтые звёзды евреям пришивали. И чего? Мало ли кто чего придумает?

Владимир Путин

Да не. При чём здесь жёлтые звёзды...

Андрей Ванденко

Ну а как? Ну клеймо!

Владимир Путин

…и геноцид еврейского народа?

Андрей Ванденко

Владимир Владимирович....

Владимир Путин

Нет, это разница большая. Значит, Соединённые Штаты Америки — это не фашистская Германия, ну не надо им лепить то...

Андрей Ванденко

Я параллель провёл…

Владимир Путин

К чему они не имеют отношения. Параллель плохая, несправедливая и не имеющая отношения к действительности.

Андрей Ванденко

То есть мы заступились за Америку, Вы заступились за Америку?

Владимир Путин

Я заступился за Америку в данном случае, да. Но они изобрели этот закон и его активно применяют. В том числе совсем недавно. Вот нашу гражданку, она стала достаточно известной, взяли упекли в тюрьму как иноагента. Ей, извините, там 12 лет так, лишнего бы слова не сказать, предполагалось. Так? Значит, и что? Они применяют. У нас такого нет. У нас административная ответственность за это только. И цель-то этого закона только в чём? Оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне. Никакой другой цели нет. Вот если в некоторых странах запрещают деятельность таких организаций, мы не запрещаем. Пожалуйста, они имеют право работать. И, кстати говоря, практика-то сложилась. Они продолжают работать. Они продолжают работать. Только, если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего. Здесь ничего нет такого, что противоречит международной практике. Ну, не хочется как бы, может быть, кому-то говорить, что да, я занимаюсь вопросами внутриполитического порядка и делаю это из иностранных источников, за иностранные деньги. Ну, это не по-честному. Лучше бы сказать об этом и продолжать эту деятельность. Значит, вопрос в другом. И вопрос есть. И, надо сказать, я считаю, что правозащитники здесь, когда обращают на это моё внимание, они правы. Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность. Добиться того, чтобы не было подмены понятий. И чтобы любая другая деятельность — гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, — чтобы её не подтасовывали под внутриполитические дела. Но вот здесь коллеги из правоохранительных органов…

Андрей Ванденко

То есть иноагент — это только в политике.

Владимир Путин

Абсолютно. Только касается внутриполитической деятельности и финансирования этой деятельности из иностранных источников.

"Будут жечь. Будут бить витрины". Путин о гражданском обществе и иноагентах.

Часть 1. О задачах нового правительства

Часть 2. Отношения с Украиной.

Часть 3. О нацпроектах.

Часть 4. О несанкционированных митингах

Часть 5. Об утечке мозгов и силиконовой долине.

Часть 6. Об армии и гонке вооружений.

Специальный проект ТАСС. 20 вопросов Владимиру Путину.