2020-03-03T11:27:58+03:00
Экономика

Пензенский холдинг «Маяк» запустил четвертую обойно-печатную линию

Предприятие продолжает расширять производство и создавать новые рабочие места
Екатерина БЕЛЯКОВА
Поделиться:
Нажав символическую кнопку «Пуск», первые лица региона и руководство предприятия дали старт производству. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской областиНажав символическую кнопку «Пуск», первые лица региона и руководство предприятия дали старт производству. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в цехах компании «Маякпринт», входящей в состав ОАО «Маяк» (руководитель - Владимир Вдонин) состоялось открытие очередной обойно-печатной линии немецкой фирмы «Ольбрих», которая позволит увеличить объемы производства с 23 миллионов до 30 миллионов кусков в год. Расширение производства было осуществлено в рамках реализации программы по импортозамещению; стоимость инвестиционного проекта составила 325 миллионов рублей.

В торжественном запуске линии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, другие официальные лица, руководство и сотрудники компаний холдинга.

В своей приветственной речи глава региона назвал холдинг лучшим предприятием не только в регионе, но и в Российской Федерации.

- Я всегда с большим удовольствием посещаю «Маяк», - отметил Иван Белозерцев. - Хочу поблагодарить вас, руководителей и рабочих, за то, что вы не стоите на месте, развиваете производство, увеличиваете налоговые поступления в бюджеты Пензенской области и РФ. Компания является лидером не только в России, но и в Европе. Мы вами гордимся!

Напомним, что ОАО «Маяк» - одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России, основанное в 1850 году. За 170 лет компания прошла путь от небольшой фабрики до крупнейшего холдинга, в состав которого сейчас входят десять дочерних предприятий: «Маяк-Техноцелл», «Маякпринт», «Маяк-Канц», «Гравотэк», производящих продукцию, а также энергетические, транспортные и охранное предприятия, обслуживающие их. За прошлый год совместными усилиями сотрудников удалось произвести продукции на сумму в 14 миллиардов рублей. Если сравнить эту цифру с результатами 2018 года, то рост составил 113%! В бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды было перечислено свыше одного миллиарда 400 миллионов рублей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарности сотрудникам «Маяка». Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарности сотрудникам «Маяка». Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

- Сегодня мы являемся свидетелями реализации очередного проекта нашего славного предприятия, - отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин. - Это еще один яркий пример грамотной инвестиционной политики, которая ведется в области. Соглашение с компанией «Маяк» было одним из первых поддержано депутатами Законодательного Собрания.

Еще 10 лет назад было сложно представить те объемы и показатели, которыми сейчас может похвастаться холдинг. Главным залогом уверенного движения вперед являются высокое качество работы, профессионализм руководства и сотрудников, эффективная стратегия развития и система подготовки кадров.

Сейчас на предприятиях холдинга работают свыше 1500 человек, большая часть из которых - молодые специалисты, не так давно окончившие вузы, поэтому средний возраст работника предприятия едва превышает отметку в тридцать лет. Больше половины сотрудников имеют высшее образование. Запуск новой линии позволил создать еще 20 новых рабочих мест.

- Мы не останавливаемся ни на минуту, работаем 365 дней в году и зачастую - в три смены, - отметил председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин. - Спасибо губернатору, правительству области, администрации города за помощь и поддержку наших проектов.

После церемонии награждения и вручения почетных знаков и благодарностей сотрудникам холдинга состоялся торжественный запуск новой линии. Первые лица Пензенской области совместно с руководством предприятия нажали символическую кнопку «Пуск», тем самым дав старт производственному процессу.

- Ввод в эксплуатацию новой обойно-печатной линии позволит увеличить объем производства в денежном выражении на 18%, - рассказал генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин. - Кроме того, в мае мы планируем запустить еще одну бумагоделательную машину, что также позволит выпускать еще больше продукции.

Это уже четвертая обойно-печатная линия на предприятии. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Это уже четвертая обойно-печатная линия на предприятии. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

КСТАТИ

Сразу же после церемонии запуска новой линии для первых лиц региона была организована экскурсия по производству. О посещении музея, в котором «Маякпринт» хранит образцы обоев, выпускаемых компанией, в своем «Instagram» рассказал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона пришел в восторг от обоев, на которых изображены достопримечательности Пензенской области - музей-заповедник «Тарханы», новое здание библиотеки имени Лермонтова.

«Как вам задумка дизайнеров? По-моему, круто! Такие обои делают на нашем предприятии «Маяк». Старейшем, кстати, такого профиля в России. При этом - очень и очень современном», - отметил в подписи к фото Иван Александрович.

Подписчики губернатора в комментариях под постом подчеркнули, что идея им нравится, и многие были бы совсем не прочь поклеить такие обои у себя в доме.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обычная простуда: у Папы Римского не нашли коронавируса
Тысячи беженцев устремились в Грецию через Турцию
Число зараженных коронавирусом в России возросло до шести человек
В России за 2019 год предотвратили 34 теракта
В Рослесхозе назвали регионы, где лесных пожаров следует ждать прежде всего
Вылетевший в Цюрих самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадки
Россиянин попал в больницу на Бали с подозрением на коронавирус
"Дай ей Бог здоровья!": Путин оценил вклад несистемной оппозиции в жизнь страны
Двух россиянок на розовых надувных кругах унесло в море в Таиланде
"Песня будет веселой": Солист Little Big рассказал, с чем выступит на "Евровидении 2020"
Нотариусы назвали регионы, где чаще всего подделывают документы
Умер известный американский телеведущий Джеймс Липтон
Подписи Родченкова были вставлены в показания по делу биатлонисток из других документов
В каршеринге можно будет слушать личные плейлисты из Яндекс.Музыки
Роскачество обнаружило кадмий и никель в губной помаде
"Обрадовались, но нотом стало страшно": Солист Little Big не ожидал, что будет представлять Россию на "Евровидении"
Эксперты назвали города, где можно арендовать самую дешевую квартиру
Полиция Индии задержала более 40 человек за распространение слухов
Названы месяцы, когда на рынке труда больше всего вакансий