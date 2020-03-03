Пензенский холдинг «Маяк» запустил четвертую обойно-печатную линию

На прошлой неделе в цехах компании «Маякпринт», входящей в состав ОАО «Маяк» (руководитель - Владимир Вдонин) состоялось открытие очередной обойно-печатной линии немецкой фирмы «Ольбрих», которая позволит увеличить объемы производства с 23 миллионов до 30 миллионов кусков в год. Расширение производства было осуществлено в рамках реализации программы по импортозамещению; стоимость инвестиционного проекта составила 325 миллионов рублей.

В торжественном запуске линии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, другие официальные лица, руководство и сотрудники компаний холдинга.

В своей приветственной речи глава региона назвал холдинг лучшим предприятием не только в регионе, но и в Российской Федерации.

- Я всегда с большим удовольствием посещаю «Маяк», - отметил Иван Белозерцев. - Хочу поблагодарить вас, руководителей и рабочих, за то, что вы не стоите на месте, развиваете производство, увеличиваете налоговые поступления в бюджеты Пензенской области и РФ. Компания является лидером не только в России, но и в Европе. Мы вами гордимся!

Напомним, что ОАО «Маяк» - одно из старейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России, основанное в 1850 году. За 170 лет компания прошла путь от небольшой фабрики до крупнейшего холдинга, в состав которого сейчас входят десять дочерних предприятий: «Маяк-Техноцелл», «Маякпринт», «Маяк-Канц», «Гравотэк», производящих продукцию, а также энергетические, транспортные и охранное предприятия, обслуживающие их. За прошлый год совместными усилиями сотрудников удалось произвести продукции на сумму в 14 миллиардов рублей. Если сравнить эту цифру с результатами 2018 года, то рост составил 113%! В бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды было перечислено свыше одного миллиарда 400 миллионов рублей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарности сотрудникам «Маяка». Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

- Сегодня мы являемся свидетелями реализации очередного проекта нашего славного предприятия, - отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин. - Это еще один яркий пример грамотной инвестиционной политики, которая ведется в области. Соглашение с компанией «Маяк» было одним из первых поддержано депутатами Законодательного Собрания.

Еще 10 лет назад было сложно представить те объемы и показатели, которыми сейчас может похвастаться холдинг. Главным залогом уверенного движения вперед являются высокое качество работы, профессионализм руководства и сотрудников, эффективная стратегия развития и система подготовки кадров.

Сейчас на предприятиях холдинга работают свыше 1500 человек, большая часть из которых - молодые специалисты, не так давно окончившие вузы, поэтому средний возраст работника предприятия едва превышает отметку в тридцать лет. Больше половины сотрудников имеют высшее образование. Запуск новой линии позволил создать еще 20 новых рабочих мест.

- Мы не останавливаемся ни на минуту, работаем 365 дней в году и зачастую - в три смены, - отметил председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин. - Спасибо губернатору, правительству области, администрации города за помощь и поддержку наших проектов.

После церемонии награждения и вручения почетных знаков и благодарностей сотрудникам холдинга состоялся торжественный запуск новой линии. Первые лица Пензенской области совместно с руководством предприятия нажали символическую кнопку «Пуск», тем самым дав старт производственному процессу.

- Ввод в эксплуатацию новой обойно-печатной линии позволит увеличить объем производства в денежном выражении на 18%, - рассказал генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин. - Кроме того, в мае мы планируем запустить еще одну бумагоделательную машину, что также позволит выпускать еще больше продукции.

Это уже четвертая обойно-печатная линия на предприятии. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

КСТАТИ

Сразу же после церемонии запуска новой линии для первых лиц региона была организована экскурсия по производству. О посещении музея, в котором «Маякпринт» хранит образцы обоев, выпускаемых компанией, в своем «Instagram» рассказал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона пришел в восторг от обоев, на которых изображены достопримечательности Пензенской области - музей-заповедник «Тарханы», новое здание библиотеки имени Лермонтова.

«Как вам задумка дизайнеров? По-моему, круто! Такие обои делают на нашем предприятии «Маяк». Старейшем, кстати, такого профиля в России. При этом - очень и очень современном», - отметил в подписи к фото Иван Александрович.

Подписчики губернатора в комментариях под постом подчеркнули, что идея им нравится, и многие были бы совсем не прочь поклеить такие обои у себя в доме.