Форум «Здоровое общество» состоится в стартовый день ПМЭФ-2020

В стартовый день Петербургского международного экономического форума, 3 июня состоится форум «Здоровое общество». Форум является одной из ведущих дискуссионных площадок, посвященных вопросам развития здравоохранения, формирования здорового образа жизни и увеличения продолжительности здоровой жизни российских граждан.

«Борьба с инфекционными заболеваниями диктует необходимость объединения международного сообщества с целью обеспечения безопасности граждан. Проведение форума „Здоровое общество“ в рамках Петербургского международного экономического форума позволит привлечь широкое международное экспертное сообщество для поиска практических предложений по решению как национальных, так и глобальных задач здравоохранения», – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа форума «Здоровое общество» охватывает все наиболее актуальные и обсуждаемые темы здравоохранения, в том числе вопросы борьбы с инфекционными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, вопросы демографии, финансирования здравоохранения, реализацию федеральных проектов и другие. Форум проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

«Форум „Здоровое общество“ объединяет представителей власти, бизнеса, общественных организаций для выстраивания диалога и поиска решений, направленных на реализацию ключевых проектов в области здравоохранения, главная цель которых – увеличение продолжительности жизни наших граждан. Построение здорового общества – комплексная задача, решение которой требует вовлеченности широкого экспертного сообщества и такие дискуссионные площадки являются местом встречи всех, кто заинтересован в здоровом будущем нашей страны», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Справочно: ранее планировалось, что форум «Здоровое общество» состоится в стартовый день Российского инвестиционного форума в Сочи, проведение которого было перенесено распоряжением Правительства РФ в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. В 2019 году в работе Форума «Здоровое общество» приняли участие 3000 человек, в том числе иностранные делегации из 21 страны.

Официальный сайт мероприятия.