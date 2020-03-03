2020-03-03T14:04:28+03:00
Экономика

Бюджет сэкономил на изменениях в пенсионном законодательстве 20 млрд рублей

Эксперты считают, что скорее всего, сумма меньше
Влад СМЕРТИН
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По данным Счетной палаты, пенсионеров в стране стало меньше на 401,3 тысячи человек.По данным Счетной палаты, пенсионеров в стране стало меньше на 401,3 тысячи человек.Фото: Shutterstock
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По данным Счетной палаты, пенсионеров в стране стало меньше на 401,3 тысячи человек. Демографическими тенденциями такую цифру не объяснишь. Наоборот, сейчас на заслуженный отдых выходит многочисленное поколение бэби-бумеров. Значит, это результат изменений в пенсионном законодательстве , которые как раз стартовали в прошлом году. Напомним, старшему поколению «накинули» полгода труда.

А вот эффект от такой, прямо скажем, непопулярной меры оказался скромным. По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), федеральный бюджет сэкономил на пенсиях 21,5 млрд рублей. Сумма действительно не такая уж и большая. Для сравнения, больше 26 млрд рублей нужно будет потратить, чтобы обеспечить горячим питанием младшеклассников по всей стране. И это только с сентября по декабрь 2020 года!

Справедливости ради отметим, что эксперты вообще не ожидали какой-то экономии в первый же год. Но зато всем понятно, что со временем эффект будет — и весьма значительный. По данным НРА, уже в этом году казна сэкономит 50 млрд. А глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял ранее, что с 2024 года бюджет будет получать по триллиону рублей в год.

- Просто посчитать, на сколько меньше стало пенсионеров, и умножить на среднюю пенсию — это неправильные подсчеты. Все намного сложнее, - сказал «Комсомольской правде» политолог Георгий Бовт. - Есть много других факторов, которые надо учесть. Например, ввели льготы для предпенсионеров — это тоже траты бюджета. А сколько людей просто бросили работать? А сколько ушли в тень? Или вот ситуация. Рождается ребенок, молодые родители рассчитывают, что бабушка скоро выйдет на пенсию, и сможет с ним сидеть. Но теперь она позже выйдет на пенсию, и мать не может вернуться на работу. Значит, она не получит зарплату, не заплатит с нее налоги, не купит на нее товары и услуги. Так что реальная экономия для бюджета, если она вообще есть, еще меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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