2020-03-03T14:47:05+03:00
Общество

МегаФон создал свое «облако»

Облачная платформа может использоваться крупными компаниями и государственными заказчиками
Михаил КОСОВ
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Платформа «МегаФон Облако» создана на базе двух дата-центров в Москве, сертифицированных по стандарту TIER III Operational Sustainability, который гарантирует надежность, технологичность и безопасность.

Облачная платформа обеспечивает размещение высоконагруженных систем, доступность, бесперебойную работу приложений и сервисов, хранение, защищенность и сохранность данных, предоставляет размещение в отказоустойчивом кластере. Георезервирование между двумя ЦОДами гарантирует высокую отказоустойчивость платформы «МегаФон Облако», а также позволяет реализовывать различные сценарии обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем заказчиков.

Облачная платформа доступна и госсектору - благодаря использованию импортозамещенного оборудования, программного обеспечения, а также максимально возможному уровню безопасности. Она аттестована по требованиям информационной безопасности в соответствии с федеральным законом 152 о персональных данных по наиболее высокому уровню УЗ-1 и требованиям по информационной безопасности, предъявляемых к государственным информационным системам – также по максимальному уровню К1. Это дает возможность размещать на платформе как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.

-Запуском собственной многофункциональной облачной платформы мы создали фундамент для масштабирования высокотехнологичных цифровых услуг на базе облачных решений. Обеспечив высочайший уровень производительности, нам удалось сохранить конкурентоспособный уровень стоимости. «МегаФон Облако» работает по принципу «pay as you go» – клиенты платят только за те ресурсы, которые используют. Гибкая тарификация позволяет прогнозировать затраты и динамично регулировать потребление. Услуга доступна клиентам по всей России, – рассказал директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.

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