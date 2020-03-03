Новый скафандр для космонавта стал вещдоком в деле о взятке

Сотрудники столичной ФСБ и следователи СК России отправили под суд заместителя начальника 704-го военного представительства Министерства обороны России. Фамилию его не сообщают - пожалели. Руководителя представительства обвиняют в вымогательстве денежных средств у заместителя руководителя одного из научно-производственных предприятий за общее покровительство при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

- Установлено, что он, используя служебное положение, вымогал денежные средства у руководства курируемого им предприятия оборонно-промышленного комплекса за подписание актов выполненных работ и приемку космического скафандра для внекорабельной деятельности, - пояснили в ФСБ России.

Подозреваемого задержали с поличным при получении взятки. А космический скафандр стал вещественным доказательством по уголовному делу.

Гарнизонным военным судом заместитель начальника 704-го военного представительства Министерства обороны России был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей получение взятки. Военный суд оказался гуманным: приговором мздоимцу назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов и 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного управления, сроком на 2 года.