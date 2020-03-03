Каждому владельцу замедленного айфона выплатят компенсацию в $25, но не в России

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Два года назад американская корпорация Apple начала получать от владельцев айфонов судебные иски. Техногиганта обвинили в том, что он намеренно замедляет работу устаревших моделей смартфонов через обновления. А это вынуждает пользователей покупать новые устройства (или по крайней мере - новую батарею смартфона). Чаще всего резкое замедление скорости устройств замечали владельцы «шестых» и «седьмых» моделей айфонов - пик их продаж пришелся на 2015-2017 годы.

Apple долго судился, снизил стоимость сменной батареи почти в три раза, но так и не признавал факт, что корпорация намеренно тормозит старые айфоны. И вот, наконец, заключено мировое соглашение. Компания все-таки выплатит владельцам устаревших моделей огромную сумму $500 млн. Есть одно но: компенсации - по $25 на человека - получат лишь американские владельцы айфонов.

НУЖНО ПОДАВАТЬ СВОЙ ИСК

А вот российским обладателям «шестых» и «седьмых» айфонов остается лишь с завистью смотреть но ту сторону океана.

- По заключенному мировому соглашению россияне эти $25 не получат, - объясняет Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива». - Когда через несколько недель это соглашение официально утвердят, надо изучить его параметры. Там будет указано, распространяется ли оно на устаревшие модели, которые выпущены только на американский рынок, или же на все мировые модели. Там же будет понятно, как выплатят компенсации - через зачисление на счет Apple Store или другим способом. Этот документ можно будет использовать для подачи такого же иска в России.

По словам Павлова, есть два варианта. Иск может подать Роспотребназдор или общественная организация. Второй способ — индивидуальный или групповой иск от самих потребителей. Обращаться нужно по месту нахождения представительства Apple в России, то есть в районный суд Москвы.

- Так, можно добиться прекращения практики замедления работы устройств и восстановления параметров скорости работы. Если недостатки неустранимы, можно потребовать как компенсацию, так и замену аппарата или выплату его стоимости, - считает юрист. - Подачу иска в защиту российских владельцев iPhone рассматривает и наша организация.

«ЯБЛОЧНАЯ» БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Точных данных об объемах продаж конкретных моделей смартфонов на российском рынке нет (по соглашениям с производителями), однако опрошенные «КП» эксперты уверены, что в нашей стране было реализовано более десяти миллионов айфонов шестой и седьмой серии. Они до сих пор остаются в числе самых распространенных моделей, хотя многих из этих аппаратов к настоящему моменту уже выведены из строя.

- Культура потребления, которую создан Стив Джобс, предполагает смену техники не тогда, когда она вышла из строя, разбилась, или устарела, а когда появилась новинка, которую выпускают каждый год, - объясняет Игорь Никитин, генеральный директор «Корпорация роботов». - В айфоне мы в 90% случаев пользуемся мессенджерами, смотрим интернет и видео. То есть как и 10 лет назад постоянно используем одни и те же приложения. Такой мощности, которая есть в новых моделях, большинству просто не нужно. Поэтому производители нехитрым способом дают понять, что телефоны работают медленно и их пора поменять.