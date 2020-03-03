2020-03-03T17:53:17+03:00
Спорт

Финал Кубка мира по горным лыжам может быть отменен из-за коронавируса

Биатлонисты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место будут выступать при пустых трибунах
Сергей КИРИЛЛОВ
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Главным на повестке дня был финал Кубка мира по горным лыжам, который должен пройти в итальянском Кортина-д'АмпеццоГлавным на повестке дня был финал Кубка мира по горным лыжам, который должен пройти в итальянском Кортина-д'АмпеццоФото: EAST NEWS
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Эпидемия нового вируса уже затронула многие виды спорта. Но если сначала крупные соревнования отменяли только в Китае, то теперь зараза перекинулась и в другие страны. Так в Италии отменили сразу несколько футбольных встреч, а «Интер» и «Лудогорец» проводили матч Лиги Европы в Милане при пустых трибунах. В то же время в Арабских Эмиратах пришлось прервать велогонку, где заболели два итальянских сотрудника одной из велокоманд. При этом у всех 200 гонщиков взяли анализы на коронавирус. В Южной Корее перенесли чемпионаты мира по шрот-треку и настольному теннису.

А теперь члены Международной федерации лыж (FIS), которая объединяет сразу несколько зимних видов спорта — беговые лыжи, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, зимнее двоеборье, сноуборд и фристайл — провели экстренное телефонное совещание. На нем решалась судьба крупнейших соревнований, которые запланированы на март.

Главным на повестке дня был финал Кубка мира по горным лыжам, который должен пройти в итальянском Кортина-д'Ампеццо с 16 по 22 марта. Окончательно решение по его отмене будет приниматься 6 марта, но уже сейчас многие готовятся к тому, что лыжи придется зачехлить раньше обычного. Ведь именно на севере Италии и произошла вспышка этого заболевания в Европе и местные власти пытаются локализовать заразу.

Но страхуются и в других странах. Так этапы Кубка мира по лыжным гонкам в норвежских Коннеруде и Осло тоже находятся под угрозой отмены.

А вот биатлонисты на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место будут выступать при пустых трибунах. Организаторы уже подсчитали, что убытки, включая дополнительные средства на безопасность спортсменов, составят порядка 1,5 миллионов евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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