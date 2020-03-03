Как внести вклад в сохранение экологии и сократить свой углеродный след

Осознанное потребление

Углеродный след — это выбросы парниковых газов, которые производят люди или компании. Получается, что каждая новая футболка, платье из последней коллекции или очередной смартфон наносят урон экологии. Например, на производство обычной хлопковой рубашки тратиться огромное количество ресурсов. По данным Всемирного фонда дикой природы на один килограмм сырья уходит от 7000 до 29000 литров воды. А при обработке хлопкового волокна используются хлорные отбеливатели. В результате выделяются токсичные побочные продукты, которые попадают в окружающую среду.

Использование подержанных товаров и одежды помогает сохранить ресурсы и снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Вспомните, сколько вещей в вашем шкафу, которые вы надевали пару раз. Их можно продать или отдать бесплатно. И также найти себе что-то по душе на сайте объявлений. При этом вы не только обновляете свой гардероб, но и вносите вклад в экологию.

В Авито провели исследование и посмотрели, сколько пользователи сервиса экономят ресурсов, и как уменьшают углеродный след на планете. Продажа неновых вещей продлевает их срок службы и потенциально останавливает или задерживает выпуск нового экземпляра товара. За 2019 на площадке было продано почти 4,5 млн единиц электроники и одежды, что сократило выброс парниковых газов в 135 000 тонн СО2. Только представьте — это вес 197 240 велосипедов! Эти же товары сэкономили столько энергии, сколько бы потратили за год 52 969 домохозяйств.

Получается, что каждый из нас, давая вещи вторую жизнь, может уменьшить выбросы углекислого газа и снизить экологический ущерб. Помимо очевидной выгоды для природы, покупка ненового товара способствует развитию экономики замкнутого цикла, где пользователи принимают осознанную модель потребления, а вещи используются повторно вместо того, чтобы быть выброшенными.

При использовании приборов с показателями А++ вы сможете уменьшить счета по оплате электроэнергии и свой углеродный отпечаток.Фото: Shutterstock

Экономьте воду и электричество

Каждый раз, когда вы оставляете воду включенной пока чистите зубы, расходуется от 15 литров воды. А за одну минуту в душе утекает более 12 литров. Выключайте воду, когда умываетесь, намыливаете голову или поете в душе.

Если вы еще не заменили обычные лампочки энергосберегающими, поспешите. Они гораздо выгоднее и безопаснее — долго служат и не содержат ртути. Срок службы лампы накаливания — 1000 часов, а у люминесцентной — в 8 раз больше. Можно забыть о покупке новых лампочек на три года.

А если планируете купить холодильник, стиральную машину или другую бытовую технику, обязательно обращайте внимание на класс энергопотребления. При использовании приборов с показателями А++ вы сможете уменьшить счета по оплате электроэнергии и свой углеродный отпечаток.

Ешьте больше растительных продуктов

Значительный выброс парниковых газов приносит производство мяса. Также оно требует большого количества природных ресурсов. Например, разведение домашнего скота требует в 160 больше раз больше земли, чем выращивание риса или пшеницы. А коровы выделяет в большом количестве метан, который очень вреден для окружающей среды. Поэтому употребляя в пищу больше растительных продуктов, каждый из нас сокращает свой углеродный след. Это не значит, что нужно совсем исключить из рациона мясо, но можно устраивать себе вегетарианские дни.

Ешьте больше растительных продуктовФото: Евгения ГУСЕВА

Покупайте местные продукты

Грузоперевозки негативно влияют на экологическое состояние окружающей среды. Возможно, израильская морковка вкуснее, а аргентинские груши более сочные. Но пока эти продукты доедут в ваш магазин, они оставят огромный углеродный отпечаток. Покупайте еду на фермерских рынках и у местных производителей. И старайтесь употреблять в пищу сезонные продукты. А если захочется зимой кусочек арбуза, подумайте, что он прилетит к вам из Таиланда и оставит очередной углеродный след на Земле.

Чаще пользуйтесь общественным транспортом

Выхлопные газы влияют на качество воздуха, которым мы дышим. Например, в Москве около 90% всех загрязнений воздуха приходится на автомобили. Пользуйтесь чаще общественным транспортом, передвигайтесь на велосипеде или просто ходите пешком. Это полезно не только для здоровья и экологического состояния планеты. Если вы все же собрались в поездку на автомобиле, воспользуйтесь услугами каршеринга. Это очень удобно, особенно когда машина нужна время от времени. Использование шеринг-сервисов — мировой тренд. Вы можете не покупать вещи, но при этом пользоваться ими, когда это нужно.

Каждый из нас может повлиять на экологическую ситуацию с помощью простых изменений в своих привычках и модели потребления. Выберите хотя бы парочку из этих советов и внесите вклад в сохранение природы.