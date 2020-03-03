Турция заселяет Сирию этническими туркоманами

В российском Центре примирения враждующих сторон и контроля возвращения беженцев в Сирии прокомментировали многочисленные заявления представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы "миллионных" потоках беженцев и "гуманитарной катастрофе" в результате обострения обстановки в зоне деэскалации.

- На 1 января 2020 г. на всей подконтрольной террористам Идлибской зоне деэскалации проживало не более 1,8 миллиона человек, - привел сухую статистку руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. - В районах, освобожденных в ходе ответных действий сирийских правительственных войск против террористов в январе - феврале 2020 г. на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тысяч человек и еще не более 50 тысяч человек - в районе проведения операции (30x18 км) южнее трассы М-4.

За этот период средствами объективного контроля зафиксировано и местными жителями подтверждено, что покинули районы боевых действий и переместились: на территорию Турции - не более 35 тысяч человек (семьи боевиков террористических группировок «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джабгат ан-Нусра», «Исламской партии Туркестана» и «Хорас ад-Дин»)); в зону проведения Турецкой Республикой военной операции «Оливковая ветвь» (Африн) - до 50 тыс. чел.; в приграничные с Турцией районы - не более 100 тыс. человек; а на территорию подконтрольной правительственным войскам Сирии перешли или остались около 50 тысяч человек.

Выходит, что многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирии и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы "миллионных" потоках беженцев и "гуманитарном кризисе" в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны.

Кстати, еще в 2011 году численность населения в границах Идлибской зоны деэскалации составляла около 2,6 миллионов человек, из которых около 800 тысяч покинули территорию зоны деэскалации до начала боевых действий.

Беспилотная авиация дает возможность подсчитать, что в настоящее время в районах вблизи сирийско-турецкой границы находится около 200 тысяч временно перемещенных лиц, из которых 85 тысяч человек - в лагерях беженцев «Хазано», «Сармада», «Шейх-Хасан», «Баскария», «Даркуша», «Салькин». При этом в результате захвата турками Афринской зоны (район проведения операции «Оливковая ветвь») данную территорию вынуждены были покинуть до 250 тысяч жителей, преимущественно курдов.

- При этом насильное заселение турецкими властями освобожденных курдами территорий Сирии этническими туркоманами уже привело к кардинальному изменению этнического состава населения в данных районах, - отметил Журавлев.