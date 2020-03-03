2020-03-03T19:11:16+03:00
Общество

«Ты попадаешь в ад!»: Священник призвал женщин не выходить замуж за советских мужчин

Отец Дмитрий Смирнов посоветовал им ждать русских женихов или не строить семьи
Антон Власов
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Священник посоветовал оставаться монахами, если не получается создать семьюСвященник посоветовал оставаться монахами, если не получается создать семьюФото: Иван МАКЕЕВ
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Священник Димитрий Смирнов выступил с новым жестким призывом к женщинам. Батюшка посоветовал им не выходить замуж за советских мужчин. Об этом отец Димитрий сказал во время проповеди в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

- Каждый грешник, особенно злой, он же больной, - сказал священник. - Посмотрите на его физиономию. Как ему тяжело, как ему противно. Никто его не любит. И он никого не любит. Хуже не придумаешь. Он достоин сочувствия. Почему у нас много разводов? Замуж выходят за советских. А что он может? Хочется замуж. Вот выходит. И что? Это не замуж, это ад. Так хочется замуж, что идешь в ад. Кто 5 лет выдержит. Вчера одна женщина пришла — она 10 лет выдержала. Зачем? Достаточно не выходить замуж за советского, а ждать, когда придет русский. Выстроится к тебе очередь из 20-ти. Выберешь, может, даже из советского, но самого лучшего.

Священник посоветовал оставаться монахами, если не получается создать семью.

- Не удалось семью создать, оставайтесь, как монахи. Апостол Павел сказал: «Лучше, как я». Конечно, это лучше, чем жить в аду. Он и Христу послужил, и при жизни его Дух Святой возносил до Третьего Неба. И жизнь отдал за Христа, - сказал отец Димитрий.

Напомним, что недавно вокруг слов отца Дмитрия Смирнова разгорелся скандал. Священник сравнил гражданские браки с «бесплатной проституцией». После в интервью «КП» отец Дмитрий пожаловался, что ему поступают угрозы от неизвестных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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