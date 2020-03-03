В России появится новая правая партия "Гражданская Сила"

На такое предположение наталкивает появившаяся информация о том, что лидером партии в новом политическом сезоне станет известный православный бизнесмен Константин Малофеев.

Предприниматель достаточно хорошо известен своими консервативно-патриотическими проектами – телеканалом «Царьград» и обществом исторического просвещения «Двуглавый орел». Он также принимает участие в работе общественного движения «Всемирный русский национальный собор», где выступает заместителем главы собора – патриарха Кирилла. Поэтому, скорее всего, в случае его вступления в «Гражданскую силу» партию ждут заметные метаморфозы.

- Думаю, можно предположить, что идеология «Гражданской силы» при Константине Малофееве будет претерпевать изменения, по всей видимости - в сторону консервативного плана, - предполагает лидер право-консервативной коалиции «Правая Россия», председатель координационного центра Монархической партии Игорь Соболев. - В России сегодня существует очень серьезный запрос на реальную правую партию, и попытки сформировать такую партию регулярно осуществляются. Но запрос существует именно на настоящую партию, а не на подделку. Это место займет та сила, которая действительно будет выражать правую идею.

Слова эксперта подтверждает, например, недавнее появление партии «За правду», лидер которой Захар Прилепин попытался объединить в одном флаконе и привычные ему левые, и востребованные обществом правые идеологемы. Насколько жизнеспособной окажется такая политическая химера без поддержки административным ресурсом – вопрос, на который даст ответ только время.

- «За правду» — это партия с правым и левым компонентом, сложно выстроенная, в том числе, по составу экспертного совета. Были минимальные опасения, что в ходе заседания может создаться если не конфликт, то легкое искрение во время высказывания экспертов, - признавался сам Прилепин изданию «Ридус» в одном из интервью.

В отличие от подобных конструктов Константин Малофеев идет в политику самостоятельно. У него достаточно собственных средств, чтобы вести независимую работу, и накопленный годами авторитет среди миллионов православных традиционалистов. Кроме того, Малофеев располагает серьезным медийным ресурсом – полноценным телеканалом.

- Все зависит от того, насколько реальной и серьезной будет деятельность Константина Малофеева. Он давно позиционирует себя как убежденного монархиста, - говорит Игорь Соболев. - Если его действия будут серьезными – то в принципе он может рассчитывать на поддержку многих правых политиков, правых сил и организаций. Но если это будет имитация - то ничего из этого не получится.

Пока официального подтверждения вступления Константина Малофеева в «Гражданскую силу» не публиковалось. Однако если это произойдет – на правом фланге российской политики может появиться перспективная и многообещающая сила, заполняющая собой сложившийся на сегодня пробел в спектре действующих российских партий.